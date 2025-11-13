Ortopedia, una paziente torna a camminare dopo una complessa chirurgia articolare

Un’operazione “ai limiti dell’impossibile” all’Ospedale di Erba dove è stato eseguito con successo un intervento di chirurgia ortopedica ad altissima complessità, che ha permesso a una paziente di 48 anni con gravi deformità articolari e spinali di tornare a camminare dopo anni di difficoltà

Un quadro clinico estremamente complesso

Straordinario risultato per l’équipe di Ortopedia dell’Ospedale di Erba, diretta dal dottor Tiziano Villa. La paziente presentava un quadro clinico estremamente severo: ginocchia valghe recurvate e instabili, con alterazioni anatomiche e biomeccaniche significative, associate a una necrosi asettica della testa del femore destro, che comprometteva fortemente la deambulazione. A rendere il caso ancora più complesso, una cifo-scoliosi inveterata con importanti deformazioni del rachide e del bacino, fattori che aumentavano il rischio di complicanze durante un intervento protesico.

Utilizzate tecniche di pianificazione digitale

Di fronte a una situazione così compromessa, l’équipe del reparto di Ortopedia ha messo in campo le più avanzate tecniche di pianificazione digitale: uno studio Tac dettagliato e una simulazione 3D dell’intervento hanno permesso di valutare in anticipo le geometrie articolari e di prevedere ogni possibile criticità intraoperatoria.

Grazie a una strategia chirurgica mirata e alla grande esperienza del team, è stato possibile ottenere un risultato eccezionale: la correzione pressoché completa delle deformità attraverso la sostituzione protesica di entrambe le ginocchia e dell’anca destra, senza la necessità di ulteriori procedure correttive.

Decorso post-operatorio positivo

Il decorso post-operatorio è stato positivo e il recupero funzionale sorprendentemente rapido: la paziente ha riacquistato un buon allineamento e una corretta cinematica articolare, con un netto miglioramento della capacità di camminare e della qualità di vita.

Sebbene il follow-up sia ancora breve, i risultati clinici iniziali sono molto promettenti, confermando l’eccellenza dell’équipe ortopedica dell’Ospedale di Erba nel trattamento dei casi più complessi.

“Una grande soddisfazione in un quadro così compromesso”

A sottolinea l’ottimo risultato è il dottor Tiziano Villa, primario di Ortopedia: