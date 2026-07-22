L’Ospedale di Erba annuncia la nomina del dottor Giuseppe De Blasio a nuovo Primario dell’Unità Operativa di Cardiologia, affidando la guida del reparto a uno dei professionisti di maggiore esperienza nel panorama cardiologico lombardo.

Ospedale di Erba: il dottor Giuseppe De Blasio è il nuovo primario di Cardiologia

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano e specializzato in Cardiologia all’Università di Pavia, il dottor De Blasio vanta oltre trent’anni di attività clinica, assistenziale e accademica. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità presso alcune delle principali strutture ospedaliere milanesi, tra cui l’Istituto Clinico Città Studi, dove è stato vice primario e responsabile dell’Unità Coronarica, e l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, dove ha svolto il ruolo di vice primario del Servizio Universitario di Cardiologia.

Dal 2007 ha diretto il Servizio di Cardiologia dell’Istituto Clinico San Siro di Milano, affiancando a tale attività una consolidata collaborazione con il reparto di Emodinamica dell’Istituto Clinico Sant’Ambrogio. Nel corso della sua carriera ha sviluppato competenze di eccellenza nella diagnostica cardiovascolare, nell’emodinamica interventistica e nella gestione delle patologie cardiache complesse. È inoltre professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia dell’Università Vita-Salute San Raffaele, dove contribuisce alla formazione delle nuove generazioni di specialisti.

Le parole del nuovo Primario

“Assumo questo incarico con grande entusiasmo e con un forte senso di responsabilità”, afferma il dottor Giuseppe De Blasio. “La cardiologia sta vivendo una fase di profonda evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico sia organizzativo. Il mio obiettivo sarà quello di mettere al servizio dell’Ospedale di Erba l’esperienza maturata in oltre trent’anni di attività, valorizzando il lavoro di squadra e sviluppando percorsi diagnostico-terapeutici sempre più efficaci e tempestivi. Al centro del nostro impegno ci saranno la qualità delle cure, l’innovazione e l’attenzione alla persona, affinché ogni paziente possa ricevere un’assistenza altamente qualificata e personalizzata.”

Il commento del Direttore Generale

“L’ingresso del dottor Giuseppe De Blasio – dichiara il Direttore Generale Vincenzo Trovato, rappresenta un valore aggiunto per il nostro ospedale. La sua competenza, l’autorevolezza professionale e la lunga esperienza maturata in importanti realtà ospedaliere e universitarie contribuiranno a rafforzare ulteriormente la Cardiologia dell’Ospedale di Erba. Continuiamo a investire in professionisti di eccellenza per offrire ai cittadini servizi sempre più qualificati, innovativi e vicini ai bisogni del territorio.”

Un rafforzamento per l’offerta cardiologica

L’arrivo del dottor Giuseppe De Blasio, permette all’Ospedale di Erba di rafforzare il proprio percorso di crescita nell’area cardiovascolare, puntando su un profilo di riconosciuta esperienza per consolidare e sviluppare ulteriormente l’offerta cardiologica a servizio del territorio.