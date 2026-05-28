Dal 1 giugno il Centro Unico di Prenotazione (CUP) dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia si trasferisce in una nuova area e modifica i suoi orari di apertura. Lo spostamento consentirà l’avvio dei lavori di ampliamento dell’asilo nido aziendale, che passerà da 18 a 38 posti, un’azione concreta di welfare a favore dei dipendenti e delle loro famiglie.

Ospedale Sant’Anna: il Cup cambia sede e orari

Gli sportelli si spostano al piano -1, sotto l’Infopoint. L’area è raggiungibile tramite scale mobili o scale a piedi. Per le persone con disabilità o difficoltà motorie è disponibile l’ascensore.

Per raggiungere la nuova area, grazie alla collaborazione dell’associazione A.Ma.Te che ne finanzierà la realizzazione e il posizionamento, sarà predisposta un’apposita segnaletica a pavimento e aggiornata quella esistente. Personale e volontari, inoltre, nelle prime settimane, saranno a disposizione, per indicare il nuovo percorso.

Dall’1 giugno gli orari dello sportello saranno: dal lunedì al venerdì dalle 7.40 alle 17.30 (con ultimo biglietto emesso dal totem alle ore 17.10), il sabato dalle 8 alle 13 (con ultimo biglietto emesso dal totem alle ore 12.45).

Motivazioni del trasferimento

Il trasferimento del Cup è legato ai lavori, che partiranno la prossima settimana, per raddoppiare i posti dell’asilo nido utilizzato dai dipendenti dell’ospedale. Oggi la struttura può accogliere 18 bambini e al termine dell’intervento i posti a disposizione saranno 38, raddoppiando quindi la capienza. Un’azione di welfare aziendale decisa proprio per venire incontro alle esigenze dei dipendenti.

I lavori saranno eseguiti da un’impresa per conto del concessionario e la fine del cantiere è prevista per il mese di settembre. Le prime fasi non comporteranno interferenze con l’attività del nido che quindi resterà aperto e funzionante. Per il periodo in cui si renderà necessaria la chiusura del servizio, Asst Lariana sta lavorando alla stipula di un accordo con l’amministrazione comunale di Montano Lucino affinché i bambini possano frequentare la loro struttura. Ad assisterli troveranno le stesse educatrici perché la cooperativa che gestisce il nido dell’ospedale sarà la stessa che gestirà poi il nuovo nido realizzato a Montano Lucino.

Canali alternativi di prenotazione

A metà giugno ci sarà un’ulteriore novità, perché anche Asst Lariana adotterà il CUP unico regionale, che coinvolgerà progressivamente tutte le strutture pubbliche e quelle private accreditate. Prenotazioni e disdette saranno più facilmente gestibili dai cittadini grazie all’implementazione dei canali di contatto attualmente in essere: il contact center regionale al numero verde 800 638 638 (02/99 95 99 da rete mobile, a pagamento al costo previsto dal proprio piano tariffario) dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, esclusi i festivi; direttamente dal proprio smartphone utilizzando l’app SALUTILE; attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico; attraverso il sito di Regione https://www.prenotasalute.regione.lombardia.it/ ; in farmacia

Sciopero del 29 maggio

Le associazioni sindacali Confederazione CUB (Confederazione Unitaria di base), SGB (Sindacato generale di base), SI COBAS (Sindacato intercategoriale COBAS), USI-CIT (Unione Sindacale italiana) e ADL Varese (Associazione Diritti Lavoratori) hanno proclamato per venerdì 29 maggio uno sciopero generale nazionale. Nell’eventualità di un’adesione da parte del personale di Asst Lariana, si ricorda che, nel rispetto delle norme di garanzia dei servizi pubblici, le prestazioni di emergenza-urgenza sono sempre garantite così come i servizi di pronta disponibilità. Potrebbero verificarsi disagi nelle restanti attività e nei servizi non urgenti nell’eventualità di un’adesione da parte del personale.