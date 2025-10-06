Ottobre rosa: screening preventivi per tutto il mese

Un’iniziativa di prevenzione gratuita rivolta in particolare alla fascia d’età compresa tra i 25 e i 39 anni.

Anche quest’anno l’Ospedale di Erba rinnova il proprio impegno nella lotta contro il tumore al seno, il carcinoma più diffuso tra le donne, promuovendo un’iniziativa di prevenzione gratuita con l’obiettivo è sensibilizzare le giovani donne sull’importanza della diagnosi precoce, offrendo visite ed ecografie senologiche in giornate dedicate

Quattro giornate dedicate: prenotazioni martedì 7 ottobre

Torna Ottobre rosa e con esso anche le campagne di prevenzione promosse dall’Ospedale di Erba contro il tumore al seno, con iniziative di prevenzione gratuita rivolta in particolare alla fascia d’età compresa tra i 25 e i 39 anni. Le ecografie saranno disponibili, tramite prenotazione telefonica, nelle seguenti giornate:

giovedì 9 ottobre 14-16.30

lunedì 20 ottobre 8.30-12.30 e 1 -16

giovedì 23 ottobre 14-17

lunedì 27 ottobre 14-16

In caso di esiti sospetti, le pazienti saranno indirizzate direttamente al chirurgo senologo per una consulenza gratuita, garantendo così un percorso completo di presa in carico.

Le prenotazioni potranno essere effettuate domani, martedì 7 ottobre, dalle 18 alle 20, chiamando il numero dedicato 031-638887.

“Un’iniziativa medica, ma anche culturale”

Un impegno che l’Ospedale di Erba dimostra anche con i numeri: da giugno 2024 a settembre 2025 sono state effettuate 3.598 mammografie e 5.214 ecografie al seno, dati

che confermano l’elevato livello di attenzione verso la prevenzione oncologica femminile e l’importanza della struttura per tutto il territorio. Lo sottolinea Vincenzo Trovato, direttore generale dell’Ospedale: