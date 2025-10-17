Parte il corso per aspiranti volontari ospedalieri

Si tratta del cinquantasettesimo corso promosso dall’associazione, dedicato a coloro che vogliono diventare volontari ospedalieri

Quattro incontri in sala Isacchi

Prenderà il via il prossimo 27 ottobre, un lunedì, il 57° corso Avo per aspiranti volontari ospedalieri, promosso dall’associazione dell’Alta Brianza. Tutti gli incontri, quattro in tutto, si svolgeranno presso la sala Isacchi di Casa Prina a Erba a partire dalle 20.45. La partecipazione è gratuita e per informazioni è possibile contattare avo@ospedaledierba.it.

Ecco tutti gli appuntamenti

Lunedì 27 ottobre il tema della serata sarà “Conoscere l’Avo: valori, storia, organizzazione, mission e deontologia del volontario” con Francesco Colombo, presidente di Federavo.; mercoledì 29 “Alimentazione e cura: il ruolo dei volontari accanto ai pazienti” con Valentina Rossini, biologa nutrizionista; martedì 4 novembre “Il volontario e il lutto: strategie per affrontarlo ed elaborarlo” con Monica Gatti, psicologa clinica e psicoterapeuta; giovedì 6 novembre “Accogliere e ascoltare la persona fragile” con Francesca Agostani, assistente sociale dell’Ospedale di Erba.