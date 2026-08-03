Prenotazioni sanitarie, Asst Lariana passa al Cup unico: guida pratica per cittadini e pazienti

Quattro canali per prenotare e disdire: numero verde 800 890 890, Fascicolo/PrenotaSalute, mail a lpprenotazioni@asst-lariana.it e sportelli a San Fermo e in via Napoleona

Dal 1 agosto, a seguito della migrazione al Cup unico regionale, per le visite/esami in libera professione i cittadini potranno prenotare con le seguenti modalità: attraverso il numero verde regionale 800 890 890; direttamente dal Fascicolo sanitario elettronico e prenotasalute.regione.lombardia.it; inviando una mail a lpprenotazioni@asst-lariana.it; recandosi di persona agli sportelli dedicati a San Fermo e in via Napoleona. Le modalità indicate sono da utilizzare anche in caso di disdetta della prenotazione in libera professione. Di seguito il dettaglio.

Numero verde regionale

Numero verde: il servizio risponde al numero verde 800 890 890, gratuito da rete fissa e mobile, ed è attivo dal lunedì al sabato (esclusi i festivi), dalle ore 8 alle ore 20. Il call center assicura il servizio di prenotazione, disdetta e spostamento di prenotazioni in libera professione.

Cosa serve: la tessera sanitaria (non serve alcuna impegnativa) e il nominativo dello specialista prescelto.

Fascicolo sanitario elettronico e portale PrenotaSalute

Fascicolo sanitario elettronico, prenotasalute.regione.lombardia.it (per Fascicolo sanitario elettronico e PrenotaSalute bisogna essere in possesso di Spid o Cie – carta d’identità elettronica).

Cosa serve: la tessera sanitaria (non serve alcuna impegnativa) e il nominativo dello specialista prescelto.

Prenotazione via mail

Mail: è sempre possibile inviare una mail all’indirizzo lpprenotazioni@asst-lariana.it indicando nome e cognome del paziente; luogo e data di nascita; codice fiscale; prestazione richiesta; medico prescelto; periodo/giorni disponibili; numero telefonico al quale essere ricontattati, se necessario.

Sportelli dedicati a San Fermo e in via Napoleona

Sportelli: gli sportelli per la Libera professione di Asst Lariana sono al Poliambulatorio 2 all’ospedale Sant’Anna a San Fermo della Battaglia (apertura da lunedì a venerdì dalle 16 alle 19) e all’Info Point della Casa di Comunità Napoleona, a Como, in via Napoleona (al piano 0 del Monoblocco; apertura da lunedì a venerdì dalle 16 alle 19).