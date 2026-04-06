Sant’Antonio Abate: il dottor Pasquale Misitano è il primario della Chirurgia

Il dottor Pasquale Misitano, classe 1980, è il nuovo primario di Chirurgia Generale di Asst Lariana all’ospedale Sant’Antonio Abate, a Cantù.

La nomina

La nomina è stata deliberata dalla direzione a seguito dell’avviso bandito e delle risultanze dei lavori della commissione e l’incarico conferito ha una durata quinquennale. Il dottor Misitano, responsabile clinico della Chirurgia Robotica dal 2019 e dal 2022 responsabile della struttura semplice di Chirurgica Robotica di Asst Lariana, è specializzato in chirurgia mininvasiva, robotica ed oncologica, in particolare per quanto riguarda il trattamento delle patologie colo-rettali e del digerente superiore; opera nel campo della chirurgia d’urgenza e laparoscopica. Dopo la laurea all’Università degli Studi di Pavia e la specializzazione in chirurgia generale all’Università Statale di Milano, si è formato per un anno a Parigi, all’Istituto Gustave Roussy di Parigi, uno dei principali centri oncologici mondiali. Dopo diversi anni trascorsi all’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, è arrivato nel 2012 all’ospedale di Cantù dove, a fianco del primario, il dottor Marco Azzola Guicciardi, ha iniziato ad eseguire interventi in laparoscopia. Nel 2014 si è quindi trasferito come aiuto chirurgo del professor Paolo Pietro Bianchi all’Ospedale Misericordia di Grosseto, che è anche sede della International School of Robotic Surgery, polo di formazione internazionale per la chirurgia robotica e qui è rimasto per quattro anni. Nel 2018 è tornato all’ospedale di Cantù e nel 2019 è approdato al Sant’Anna, dove, dal 2021, ha ricoperto anche il ruolo di aiuto del primario, il dottor Adelmo Antonucci.

Il direttore sanitario

“La nomina del nuovo primario si inserisce nel percorso di rafforzamento dell’ospedale Sant’Antonio Abate per assicurare ai cittadini del territorio prestazioni avanzate e di qualità e le modifiche predisposte all’organizzazione del presidio sono legate proprio a questo obiettivo – spiega il direttore sanitario di Asst Lariana Brunella Mazzei – Il dottor Misitano ha costruito il suo percorso professionale con competenza e dedizione e la sua esperienza è una risorsa preziosa per il presidio di Cantù e per tutta la rete di Asst Lariana”.