Lo screening oncologico rappresenta uno degli strumenti più efficaci per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori. Attraverso controlli mirati e gratuiti per specifiche fasce di popolazione, è possibile individuare alcune patologie oncologiche in fase iniziale, quando le possibilità di cura sono maggiori e i trattamenti meno invasivi.

Screening per la lotta contro il cancro, se ne parla in un convegno

Nonostante la sua comprovata efficacia, l’adesione ai programmi di screening rimane ancora insufficiente, spesso a causa di scarsa informazione, timori infondati o sottovalutazione del rischio.

Se ne parlerà nel prossimo incontro di “Como in Salute”, in programma mercoledì 6 maggio, alle ore 20.45, presso la Sala Convegni “Giovanni Zampese” di Cantù dal titolo: “Screening per la lotta contro il cancro”.

L’incontro si inserisce nella rassegna di Como in Salute 2026 promossa dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Como in collaborazione con ASST Lariana, ATS Insubria e con il Comune di Como, la città di Cantù, la Città di Erba e il Comune di Menaggio.

Durante l’incontro, i medici relatori offriranno un quadro chiaro e accessibile sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce nella lotta contro il cancro, sui principali programmi di screening attivi (mammella, cervice uterina, colon-retto…) e sulle modalità di accesso, sui benefici degli screening in termini di riduzione della mortalità e miglioramento della qualità di vita, sul ruolo dell’informazione e della consapevolezza individuale nell’aderire ai percorsi di prevenzione.

I partecipanti

Interverranno i seguenti relatori: Jolanda Bruno: Dirigente Medico UOS di Senologia c/o ASST Lariana, Annalisa Donadini: Direttrice della Medicina Preventiva nelle Comunità – ATS Insubria, Gian Marco Ideo: Dirigente Medico in Gastroenterologia ed Epatologia c/o ASST Lariana, Rosa Maria Muraca: Dirigente Medico Radiologo c/o Ospedale di Cantù – ASST Lariana

La moderazione sarà affidata a Maria Mascheroni, Medico specialista in Oncologia.

L’ingresso è libero e aperto a tutti fino ad esaurimento posti. Si invita la cittadinanza a partecipare numerosa per cogliere questa importante occasione di informazione e sensibilizzazione su un tema che riguarda da vicino la salute di tutti.