Settimana europea per la prevenzione dei tumori testa-collo

Dal 21 al 26 settembre si svolgerà la Make Sense Campaign 2026, iniziativa europea dedicata alla sensibilizzazione e prevenzione dei tumori del distretto testa-collo, promossa dalla European Head and Neck Society (EHNS) e coordinata in Italia da AIOCC – Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica ETS.

Le iniziative dell’Asst

Asst Lariana partecipa a questa 14edizione offrendo visite gratuite all’ospedale Sant’Anna con i professionisti della Chirurgia Maxillo Facciale, diretta dal dottor Luigi Colombo e i professionisti dell’Otorinolaringoiatria, diretta dal professor Paolo Battaglia, realtà che

condividono una collaborazione molto stretta e consolidata e una gestione coordinata dei casi in modo da indirizzare il paziente al percorso più appropriato.

“L’obiettivo della Make Sense è intercettare i pazienti che, a fronte di determinati sintomi, necessitano di ulteriori approfondimenti – spiegano i due primari – Invitiamo quindi i cittadini a prenotare una visita, senza preoccuparsi di scegliere tra otorinolaringoiatra e chirurgo maxillo-facciale. L’importante è non sottovalutare i segnali e rivolgersi tempestivamente a uno specialista”.

Per informazioni e prenotazioni è sufficiente collegarsi al sito asst-lariana.it, andare sulla notizia relativa alla campagna e cliccare sull’apposito link che reindirizza alla piattaforma Eventbrite, dove sarà possibile selezionare gli appuntamenti disponibili oppure andare su

Eventbrite e nella lente di ricerca scrivere Asst Lariana. Le prenotazioni si sono aperte alle 9 di lunedì 14 settembre.

Gli obiettivi

La campagna punta a sensibilizzare sulla diagnosi precoce di una forma tumorale ancora troppo sottovalutata. I tumori cervico-cefalici, settimi per diffusione in Europa, sono spesso legati a fumo e alcol e si manifestano con sintomi comuni ma persistenti.

Il tumore cervico-cefalico, o tumore del testa-collo, è quel tumore che ha origine nell’area della testa o del collo, con l’eccezione di occhi, cervello, orecchie ed esofago. Si tratta del settimo cancro più diffuso in Europa, con circa 9mila casi diagnosticati ogni anno (dati AIRTUM). Si tratta di un tumore che viene riscontrato più spesso negli uomini, colpiti con un’incidenza dalle due alle tre volte più alta rispetto alle donne, e nelle persone con più di 40 anni di età, sebbene le diagnosi tra donne e persone sotto i 40 anni stiano aumentando.

I principali fattori di rischio per lo sviluppo della malattia (in particolare per i tumori del cavo orale, dell’orofaringe, dell’ipofaringe e della laringe) sono alcol e tabacco, che causano circa il 75% dei casi; le persone che fanno uso di entrambi corrono rischi esponenzialmente più alti. Da non sottovalutare è anche il Papilloma Virus Umano (HPV), responsabile di alcuni tipi di tumori cervico-cefalici. La formula, richiamata dalla campagna, per individuare i sintomi riconducibili ai tumori cervico-cefalici è il motto 1PER3: se anche solo uno dei sintomi si manifesta in maniera continuativa per tre settimane è necessario rivolgersi al medico.

I sintomi da tenere a mente sono: dolore alla lingua, ulcere che non guariscono e/o macchie rosse o bianche in bocca; dolore alla gola; raucedine persistente; dolore e/o difficoltà a deglutire, gonfiore del collo; naso chiuso da un lato e/o perdita di sangue dal naso.

Riconoscere i sintomi è fondamentale per sconfiggere la malattia: nei pazienti che ricevono una diagnosi precoce il tasso di sopravvivenza è dell’80-90% (se non è presente interessamento linfonodale, che determina una netta riduzione della sopravvivenza).

Questo dimostra come una diagnosi tempestiva possa aumentare le probabilità di guarigione e la qualità di vita dei pazienti.