Smile Flowers arriva al Sant’Anna: fiori recuperati e laboratori per i pazienti della Geriatria

Fiori recuperati e rigenerati, laboratori creativi e momenti di condivisione: il progetto promosso dall’associazione Un Sorriso In Più ETS porta colore, bellezza e nuove occasioni di socialità anche in ospedale.

Il progetto Smile Flowers, promosso dall’associazione Un Sorriso In Più ETS, arriva all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, a beneficio dei pazienti ricoverati nel reparto di Geriatria.

Una seconda vita per i fiori

Nato con l’obiettivo di dare una seconda vita ai fiori recuperati da cerimonie ed eventi, il progetto utilizza fiori e verde ancora in ottime condizioni, li rigenera con cura e li trasforma in occasioni di bellezza e condivisione, destinandoli agli anziani.

“Diamo nuova vita a tutti quei fiori utilizzati dai fioristi per cerimonie ed eventi, ancora splendidi ma che, terminata l’occasione per cui sono stati scelti, non verrebbero più utilizzati. Li recuperiamo con cura, li rigeneriamo e li doniamo agli anziani – spiega Nathalie, volontaria dell’associazione Un Sorriso In Più ETS – Ogni fiore salvato diventa un piccolo messaggero di bellezza: entra nelle stanze, nei corridoi e negli spazi comuni e porta colore, emozioni e sorpresa. Siamo felici che questo nostro progetto arrivi ora anche all’ospedale Sant’Anna”.

Laboratori e momenti condivisi

L’esperienza di Smile Flowers si sviluppa attraverso la donazione di omaggi floreali e la realizzazione di laboratori creativi e momenti condivisi. Le attività permettono così agli anziani di partecipare attivamente alla realizzazione di composizioni, centritavola e piccoli manufatti floreali, trasformando la lavorazione dei fiori in un’occasione di creatività, manualità, socialità e gratificazione.

Un’attività che, attraverso il contatto diretto con i fiori, coinvolge anche i sensi: colori, profumi, consistenze e forme offrono infatti molteplici stimolazioni tattili, olfattive e visive. La meraviglia generata dal lavorare con i fiori diventa così un’opportunità di benessere e di leggerezza, capace di interrompere per qualche momento la quotidianità del ricovero e favorire relazione e partecipazione.

Il coinvolgimento dei pazienti

Nel contesto della Geriatria del Sant’Anna, le attività di Smile Flowers prevedono il coinvolgimento attivo dei pazienti nella creazione di manufatti, configurandosi come intervento di stimolo e supporto integrativo alle finalità della terapia occupazionale.

Il progetto nasce grazie alla collaborazione tra l’associazione e alcune importanti realtà del settore florovivaistico del territorio comasco, che contribuiscono alla raccolta e alla donazione dei fiori e del verde: sono partner di Smile Flowers Rattiflora, Maspes Piante e Fiori di Maspes, Fondazione Minoprio, Fiori e Follie … emozioni e dettagli, Floreal Atelier del Fiore, Lario Garden, Figli dei Fiori, Zanotto, Lake Como Wedding Planners.

Il ruolo dei volontari e del personale sanitario

A rendere possibile l’esperienza contribuisce anche l’apporto dei volontari, che affiancano i pazienti nella dimensione relazionale e manuale delle attività. La supervisione clinica e la responsabilità del percorso riabilitativo restano invece in capo al personale sanitario di Asst Lariana, nell’ambito delle competenze e delle finalità proprie del percorso assistenziale.

“Portare i fiori in ospedale significa portare qualcosa che va oltre la loro bellezza – sottolinea il professor Andrea Maria Maresca, primario della Geriatria, direttore del Dipartimento di Area Medica di Asst Lariana, professore di Medicina Interna e direttore della Scuola di Specializzazione in Geriatria dell’Università degli Studi dell’Insubria – Significa creare un’occasione per fare, ricordare, condividere e sentirsi ancora protagonisti. Con Smile Flowers vogliamo che ogni fiore recuperato possa diventare un gesto concreto di attenzione e un piccolo messaggio di bellezza e vicinanza”.

Sostenibilità e umanizzazione delle cure

Con l’arrivo al Sant’Anna, Smile Flowers amplia così il proprio percorso, portando anche in ambito ospedaliero un’esperienza che unisce sostenibilità, creatività e relazione. Per Asst Lariana è un ulteriore tassello nel percorso di umanizzazione delle cure avviato in Geriatria nell’ambito del progetto Dementia Friendly Hospital, la cui referente è la dottoressa Chiara Morichetti, geriatra.

In ospedale, le attività prenderanno il via il 24 settembre.