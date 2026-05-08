Si amplia l’attività della Terapia del dolore di Asst Lariana, struttura diretta dal dottor Carlo Biundo, con un significativo incremento delle prestazioni, il rafforzamento dell’équipe medica e il potenziamento degli spazi ambulatoriali.

Terapia del dolore Asst Lariana in forte crescita: +63% di prestazioni nel 2025

Nel dettaglio, le prestazioni – tra visite, controlli e procedure/interventi – sono passate dalle 9.023 del 2024 alle 14.734 del 2025. Un dato che conferma una domanda che cresce e una risposta organizzativa sempre più strutturata per la presa in carico dei pazienti affetti da dolore acuto e cronico. Parallelamente, è stata ampliata l’offerta con l’apertura della sede in via Napoleona (al secondo piano del monoblocco), che si affianca all’attività già consolidata all’ospedale Sant’Anna (Poliambulatorio 3) e a quella attivata nel 2025 all’ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù. Un’evoluzione che consente di rendere il servizio ancora più accessibile e di migliorare la distribuzione delle attività tra ospedale e territorio.

Crescita dell’attività e nuove sedi

Importante anche il rafforzamento dell’équipe medica, con un incremento dei professionisti dedicati alla Terapia del dolore: un passaggio che ha permesso di strutturare ulteriormente il servizio, aumentando la capacità di presa in carico e garantendo una maggiore continuità assistenziale.

“Potenziare l’attività – spiega Biundo, anestesista-rianimatore responsabile della struttura – ci ha consentito di rispondere in modo ancor più adeguato alla crescente domanda di cura, anche alla luce dell’importante aumento delle prestazioni registrato negli ultimi anni e negli ultimi mesi. Il rafforzamento dell’équipe e degli spazi ambulatoriali va proprio nella direzione di assicurare percorsi sempre più efficaci, tempestivi e continuativi per i pazienti”.

L’ambulatorio di via Napoleona – aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 15.30 e il giovedì dalle 8 alle 13 – si occupa della valutazione e del trattamento delle principali forme di dolore cronico: dal dolore neuropatico, centrale e periferico, a quello muscolo-scheletrico, dal dolore persistente post-chirurgico fino a quello viscerale e correlato a patologie oncologiche e alle terapie connesse.

L’ambulatorio di via Napoleona

“Tra le condizioni più frequentemente trattate – sottolinea lo specialista – rientrano la lombalgia, il dolore alla colonna vertebrale e il dolore neuropatico. Si tratta di disturbi che incidono in modo significativo sulla qualità della vita quotidiana, limitando l’attività lavorativa, i movimenti e anche il riposo notturno. Attraverso percorsi terapeutici mirati e sempre più personalizzati possiamo migliorare concretamente il benessere dei pazienti”.

Tra le prestazioni erogate, figurano infiltrazioni ecoguidate e radioguidate, trattamenti con radiofrequenza, mesoterapia, agopuntura, tecniche di neuromodulazione, oltre al posizionamento di cateteri peridurali e di accessi vascolari (PICC e Midline, in collaborazione con il PICC Team di Asst Lariana).

L’attività si fonda su un approccio integrato e multiprofessionale, grazie alla collaborazione con diverse figure specialistiche, tra cui neurochirurghi, radiologi, ortopedici, oncologi e radioterapisti.

Approccio integrato e prestazioni

A supporto dell’attività ambulatoriale è attiva anche la collaborazione con i volontari dell’associazione A.MA.Te Onlus, che dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, gestiscono il call center dedicato (031/585 9357) per fornire informazioni sui servizi disponibili.

“Il rafforzamento della Terapia del dolore rientra nel più ampio impegno dell’azienda per migliorare l’accesso alle cure e la qualità dei servizi, con una particolare attenzione ai pazienti affetti da dolore cronico, per consentire loro una qualità di vita migliore” conclude il direttore sanitario di Asst Lariana Brunella Mazzei.

L’équipe della Terapia del dolore, struttura afferente al Dipartimento di Emergenza Urgenza diretto dal dottor Roberto Pusinelli e alla struttura di Anestesia-Rianimazione diretta dal dottor Andrea Lombardo, è composta, oltre che dal dottor Biundo, dagli anestesisti-rianimatori Flora Celani, Federica Giannatelli, Eleonora Giudici, Riccardo Lussignoli, Anna Marenghi, Riccardo Marzotti, Stephanie Montani e Antonino Tumminello, dalla psicologa Maria Immacolata Orrù, dagli infermieri Evelin Bernardo, Rachele Frino, Alessandra Grasselli, Gianluca Romano e Verena Zampieri, dagli infermieri del PICC Team Erica Longo, Francesco Marino, Beatriz Perez Puertas, Alessio Petrone e Cristian Petrozziello, dalle infermiere pediatriche Roberta Martinelli e Francesca Meroni e dalle amministrative Rosa Mazzone e Carla Sacchi.