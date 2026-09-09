Terapia del Dolore, per i pazienti attivo uno Sportello Digitale

E’ stato attivato lo Sportello Digitale della Terapia del Dolore, servizio ideato per rendere più semplice, tracciabile e appropriata la comunicazione tra il personale e i pazienti

Nell’ambito del percorso di digitalizzazione e miglioramento dei servizi di Asst Lariana, i pazienti in carico alla Terapia del dolore hanno a disposizione a disposizione un nuovo strumento. E’ lo Sportello Digitale della Terapia del Dolore, servizio ideato per rendere più semplice, tracciabile e appropriata la comunicazione tra il personale e i pazienti, per tutte quelle richieste non urgenti successive a visite e procedure.

La novità

“Lo Sportello Digitale nasce con l’obiettivo di semplificare e rendere più ordinata la comunicazione tra pazienti e professionisti, offrendo un canale dove inviare richieste non urgenti successive a una visita o a una procedura – spiega il responsabile della Terapia del dolore, il dottor Carlo Francesco Biundo – Lo abbiamo sviluppato con i Sistemi Informativi e il coinvolgimento degli uffici interessati dai percorsi di digitalizzazione e miglioramento dei servizi che ringrazio per la preziosa collaborazione”.

I pazienti potranno accedere allo Sportello attraverso il QR Code riportato sul referto della visita ambulatoriale, inserendo il codice PID Paziente presente nel documento.

Una volta ottenuto l’accesso, sarà possibile trasmettere la propria richiesta in modo semplice e guidato. In base al motivo del contatto, la comunicazione verrà indirizzata al personale di riferimento – medico, infermieristico o amministrativo – favorendo una presa in carico più appropriata ed efficace.

L’introduzione del nuovo servizio consentirà inoltre di ridurre il ricorso al canale telefonico e i passaggi di consegna tra operatori, e assicurare una maggiore tracciabilità delle richieste ricevute. Resta comunque attivo il call center per le informazioni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, al numero 031/585 9357, gestito dai volontari dell’associazione A.Ma.Te Onlus che collaborano con la Terapia del Dolore.