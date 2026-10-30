Virus respiratorio sinciziale, all’ospedale Sant’Anna l’Open Day Vaccinale per mamme e bambini

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Il virus respiratorio sinciziale (RSV) è un’infezione stagionale che negli adulti si manifesta di solito in forma lieve, mentre nel neonato e nel lattante è la causa più frequente di bronchioliti e/o polmoniti che a quell’età comportano un ricovero in ospedale.

Oggi la prevenzione può iniziare già in gravidanza con la vaccinazione materna che protegge il bambino fin dalla nascita e fino a sei mesi con un meccanismo naturale analogo a quello della vaccinazione contro la pertosse.

Come funziona la vaccinazione in gravidanza?

Il vaccino somministrato alla mamma stimola la produzione di anticorpi che attraversano la placenta e raggiungono il bambino prima della nascita. In questo modo, il neonato riceve una protezione fin dai primi giorni di vita, proprio quando è più vulnerabile alle infezioni respiratorie. La protezione è particolarmente importante nei primi sei mesi, quando il sistema immunitario del bambino è ancora in fase di sviluppo.

Quando si effettua?

Il vaccino viene somministrato con una sola iniezione intramuscolare tra la 24ª e la 36ª settimana di gravidanza. La vaccinazione può essere programmata nell’ambito del percorso vaccinale della gravidanza, insieme alla valutazione delle altre vaccinazioni raccomandate, come quella contro la pertosse, l’influenza e il COVID-19.

Quali sono i benefici?

La vaccinazione materna riduce significativamente il rischio che il neonato sviluppi forme gravi di infezione da RSV e debba essere ricoverato in ospedale. Gli studi clinici hanno dimostrato una riduzione importante delle forme respiratorie gravi, soprattutto nei primi mesi di vita. Si tratta quindi di un’importante opportunità di prevenzione, che consente alla mamma di contribuire attivamente alla protezione del proprio bambino.

Dove e quando vaccinarsi?

All’ospedale Sant’Anna la vaccinazione sarà offerta gratuitamente in occasione dell’Open Day Vaccinale organizzato per le mamme e i minori e in programma per sabato 31 ottobre. Il personale ostetrico e medico sarà a disposizione per fornire informazioni, rispondere ai dubbi e accompagnare le future mamme nella scelta del percorso di prevenzione più appropriato.

Se la mamma non effettuasse la vaccinazione durante la gravidanza, il neonato può essere protetto anche dopo la nascita mediante anticorpi monoclonali specifici, secondo le indicazioni del programma di immunizzazione. La strategia più adatta viene valutata dal personale sanitario.

Il messaggio alle future mamme

“È importante che ogni donna in gravidanza possa ricevere informazioni chiare e affidabili sulla prevenzione delle infezioni che possono mettere a rischio la salute del proprio bambino. Dubbi e domande sono comprensibili ma è fondamentale affrontarli attraverso il dialogo con medici e ostetriche e sulla base delle evidenze scientifiche – sottolinea il dottor Paolo Beretta, primario dell’Ostetricia e Ginecologia e direttore del Dipartimento Materno Infantile di Asst Lariana – La vaccinazione in gravidanza è un’opportunità concreta per proteggere il neonato nei suoi primi mesi di vita, quando è più fragile e maggiormente esposto alle complicanze delle infezioni respiratorie. Informarsi e scegliere consapevolmente significa prendersi cura della propria salute e del proprio bambino”.

Le indicazioni per l’Open day vaccinazione antinfluenzale di sabato 31 ottobre

Sabato 31 ottobre dalle 9 alle 15

Ospedale Sant’Anna, San Fermo della Battaglia – Poliambulatorio 4

Parcheggio gratuito: recarsi alla sbarra in direzione del Pronto Soccorso per ricevere indicazioni sull’area dedicata.

Donne in gravidanza e neomamme

Accesso libero, senza prenotazione, anche per i familiari, compresi i figli minorenni. Distribuzione dell’ultimo numero alle 14.30.

Bambini e ragazzi dai 6 mesi ai 17 anni

Vaccinazione su prenotazione tramite il portale regionale Prenota Salute.

Durante la giornata saranno presenti pediatra, infermiera pediatrica, ostetriche e personale del Centro vaccinale di Como. I volontari di ABIO Como proporranno ai bambini attività a tema Halloween.