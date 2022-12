Una collettiva lezione declinata in decine di incontri divisi classe per classe. Così l’istituto "Terragni" prende posizione con la Giornata dei diritti umani.

Al Terragni lezioni tradizionali sospese per un giorno: mattinata dedicata alla Giornata dei Diritti Umani

Oggi, sabato 10 dicembre, la scuola superiore di via Segantini a Olgiate Comasco rinnova la stimolante tradizione di fermare le consuete attività didattiche per offrire un caleidoscopio di conferenze e spunti di riflessione. Dalle 8.30 di questa mattina via libera agli interventi di un ampio parterre di relatori nelle varie aule, in rappresentanza di 45 tra associazioni, gruppi di volontariato, parrocchie e iniziative di solidarietà.

Quest’anno il focus della "Giornata dei diritti" guarda alle guerre nel mondo, da quella a noi più prossima, in Ucraina, provocata dall’invasione dell’esercito russo, ai conflitti dimenticati e alle lotte per la libertà, in primis con la mobilitazione delle coraggiosissime donne in Iran. C’è davvero un mondo che chiede ascolto, visibilità, sostegno. E "Il Terragni" risponde presente.

