Le vaccinazioni procedono, mentre i numeri dei contagi sono in calo. L’allarme però non è ancora rientrato. A testimoniarlo c’è la situazione nelle scuole, rientrate da pochi giorni sui banchi ma che fanno già segnalare le prime quarantene.

Alunno positivo, una classe in quarantena a Figino

E’ successo ad esempio all’istituto comprensivo di Figino Serenza, nella scuola primaria. Negli scorsi giorni è stata accertata la positività per un bambino che frequenta la classe terza, da lunedì è quindi scattata la quarantena per tutta la classe che dovrà poi sottoporsi al tampone di rito per verificare se vi siano altri bambini positivi.