Attacco hacker all’open day della scuola media: bestemmie e video pornografici

Open day da incubo alla scuola media Puecher di Erba. Venerdì, giorno in cui i docenti avevano programmato di presentarsi ai nuovi studenti tramite la piattaforma Meet, c’è stato un attacco hacker.

A raccontare l’accaduto è stato un insegnante che si è sfogato dal suo profilo Facebook.

“Il non potersi presentare in modo aperto, con la presenza dei genitori come in tutti gli altri anni, può portare i genitori a fare altre scelte, con la conseguenza che molti docenti potrebbero perdere il posto di lavoro. Non hanno avuto nessuno scrupolo, questi debosciati fannnulloni pieni di boria e che pensano di essere forti perchè mascherati da uno schermo PC (siccome non voglio scadere al loro livello mi limito ad edulcorare il mio reale pensiero che potrebbe far arrossire tutti i camalli di Genova). E questo è il risultato di una società davvero allo sbando, dove il divertimento più becero è quello di andare a disturbare chi sta portando aventi la propria idea e il proprio lavoro. E non hanno avuto nemmeno rispetto dei bambini che erano collegati per sentire quale fosse la nostra proposta didattica”.