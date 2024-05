Camminata di primavera a Brenna con raccolta fondi per la scuola

Torna per un’altra fantastica edizione la camminata di primavera della Scuola dell’Infanzia Emma Perego Osculati di Brenna. L’iniziativa, organizzata ogni anno grazie all’aiuto dei volontari delle associazioni del paese, è nata come un’occasione per stare tutti insieme, famiglie e bambini, con lo scopo di raccogliere fondi per la scuola stessa.

Camminata di primavera: il programma

Questa camminata collettiva in mezzo alla natura di Brenna si terrà domenica 19 maggio: alle 8 si apriranno le iscrizioni presso il piazzale della Chiesa parrocchiale San Gaetano, dove seguirà la messa. La partenza è prevista per le 9.30 e il percorso proseguirà tra i boschi e alcune vie del paese, dove saranno presenti alcuni punti ristoro.

Il contributo per la partecipazione è di 5 euro, mentre per i bambini fino a 6 anni l’evento sarà gratuito. Per chi volesse, al termine della manifestazione sarà possibile fermarsi per un pranzo in oratorio: è necessaria la prenotazione al numero 3517769465 entro giovedì 16 maggio.