Il Comune di Cantù rinnova la propria adesione alla piattaforma Giraskuola, confermando l’impegno a sostegno delle famiglie attraverso uno strumento concreto di risparmio, condivisione e inclusione.

Cantù rinnova l’adesione a Giraskuola, piattaforma per libri e materiali scolastici usati

Giraskuola consente infatti di vendere, acquistare e scambiare libri e materiali scolastici usati, contribuendo a ridurre i costi che ogni anno incidono sui bilanci familiari in vista del nuovo anno scolastico.

Negli anni il progetto si è progressivamente ampliato, diventando una vera rete territoriale di scambio che coinvolge anche attrezzature sportive, materiali per gite e centri estivi (CRE), strumenti universitari, risorse per la musica, la creatività, il digitale e la lettura. Particolarmente significativo è proprio l’aspetto legato all’inclusione: la piattaforma favorisce infatti una maggiore accessibilità a strumenti e materiali per studenti con bisogni educativi speciali (BES), contribuendo a garantire pari opportunità concrete e una partecipazione più equa alla vita scolastica.

Dalla scuola al territorio

Un modello che produce benefici non solo economici, ma anche sociali: il risparmio generato resta infatti sul territorio, sostenendo indirettamente attività sportive, culturali e associative e rafforzando relazioni e senso di comunità attraverso scambi che avvengono direttamente tra cittadini, come sottolinea l’assessore all’Istruzione, Natalia Cattini:

“Giraskuola è uno strumento concreto di supporto alle famiglie, capace non solo di generare risparmio, ma anche di produrre un valore sociale importante. Favorire il riuso di libri e materiali scolastici significa promuovere accessibilità, inclusione e attenzione alle esigenze delle famiglie, creando allo stesso tempo relazioni e senso di comunità. Un aspetto particolarmente significativo riguarda inoltre il sostegno agli studenti con bisogni educativi speciali, attraverso una maggiore possibilità di accesso a strumenti e materiali dedicati. Come Amministrazione crediamo sia importante sostenere progetti che sappiano unire attenzione educativa, sostenibilità e partecipazione, trasformando un servizio utile in un’opportunità concreta per tutta la comunità”.

I benefici di Giraskuola

Anche in questo periodo, le famiglie possono già cercare e pubblicare libri usati e materiali scolastici in vista del prossimo anno scolastico.

Per usufruire del servizio è sufficiente registrarsi gratuitamente sulla piattaforma www.giraskuola.it ed entrare nella sezione dedicata a Cantù.