Cardinal Ferrari al fianco dei genitori nella terza ondata. L’esperta: “Aiutiamo i bambini a rielaborare quello che hanno vissuto”

Dopo tutte le difficoltà affrontate nell’ultimo anno, nell’aria si respira solo una grande voglia di ritorno alla normalità. Soprattutto per le famiglie, che dopo mesi di didattica a distanza ora hanno visto i bambini tornare a scuola. Per i genitori, è tempo di una nuova sfida, è importante infatti che, nonostante tutti i cambiamenti che hanno vissuto nell’ultimo anno, si dimostrino in grado di accompagnare i propri figli nel loro percorso di crescita. E’ stato proprio questo il focus del terzo ed ultimo incontro del ciclo “… Io speriamo che me la cavo … Sup-porti per sop-portare la fatica della terza ondata”, organizzato dall’Istituto scolastico Cardinal Ferrari di Cantù, e dedicato ai genitori con figli nella fascia d’età 5-11 anni.

Cardinal Ferrari al fianco dei genitori nella terza ondata

L’ultimo appuntamento, organizzato in via telematica sulla piattaforma Teams, si è svolto martedì 4 maggio e ha visto ancora una volta la partecipazione della dottoressa Lucia Todaro a guida della riflessione. La psicologa si è confrontata con i genitori sul tema: “Educare all’autonomia e ai comportamenti funzionali: regole e strategie che permettono di far crescere davvero”.