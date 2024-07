"Cardinal Ferrari": conferma di eccellenze agli esami di Stato

Al Liceo Linguistico "Cardinal Ferrari" si sono da poco conclusi gli orali dell'Esame di Stato e gli scrutini finali hanno decretato, ancora una volta, dei risultati magistrali. Quest'anno infatti possiamo vantare un 100/100 da parte di Francesca Moscatelli e ben n.3 100/100 con lode da parte di Gaia Cattaneo, Kirsten Sala e Vittoria Tettamanzi.

Non solo 100

Le eccellenze però non si fermano qui: dando difatti uno sguardo globale alle valutazioni ottenute dall'intera classe, si evince che la media finale conseguita si avvicina a quota 89. Come ogni anno dunque il "Cardinal Ferrari" si conferma una scuola in grado di preparare al meglio i propri studenti, fornendo loro tutti gli strumenti e le conoscenze per sapersi distinguere, mostrando al "mondo" una formazione di livello e fuori dall'ordinario.

L'ottima sinergia tra il corpo docente, le famiglie e gli alunni stessi, supportata da una didattica mirata e consapevole, nonché supportata da un ambiente raccolto, è la conditio sine qua non si possano raggiungere tali traguardi.

Indubbia la soddisfazione generale, ma soprattutto degli ormai ex-studenti, pronti a godersi le più che meritate vacanze estive in attesa dell'inizio di un nuovo capitolo della loro vita.