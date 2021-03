Sono numerose e diverse le difficoltà che le famiglie si sono trovate ad affrontare nell’ultimo anno, a causa della pandemia e delle problematiche relative alla Didattica a distanza. Con l’arrivo della terza ondata è importante offrire un aiuto anche psicologico ai genitori che nuovamente si trovano ad affrontare una situazione complicata con i propri figli.

Cardinal Ferrari, tre incontri online con l’esperta per supportare i genitori nella terza ondata

L’Istituto scolastico Cardinal Ferrari di Cantù organizza il ciclo di incontri “… Io speriamo che me la cavo … Sup-porti per sop-portare la fatica della terza ondata”. Tre serate di dialogo con la dottoressa Lucia Todaro pensate per dare ai genitori degli strumenti utili per superare al meglio insieme ai propri bambini le difficoltà di queste nuove chiusure, causate dalla pandemia.

Gli incontri si svolgeranno on-line sulla piattaforma Microsoft Teams, e sarà possibile accedervi utilizzando il link dedicato per ciascun incontro. Si potrà partecipare sia come utenti registrati che come ospiti, utilizzando il proprio computer o l’app per dispositivi mobili.

Gli argomenti trattati si concentreranno sul ruolo del genitore, in questo momento storico così complesso, e come riuscire a superare le difficoltà proprie e dei propri figli.

Gli appuntamenti di “Io speriamo che me la cavo”

Il primo incontro si svolgerà martedì 30 marzo alle 20.45 del titolo: “In tempo di Covid19 … Sopportare crisi e cambiamenti con resilienza e supportare figli e alunni “mediante” le difficoltà”, pensato per tutti i genitori. Martedì 14 aprile, sempre alle 20.45 si svolgerà un incontro dedicato in particolare ai genitori nella fascia d’età tra gli 11 e i 16 anni, che parlerà di come: “Favorire le competenze vitali per accrescere autonomie e responsabilità: dal tempo sospeso al desiderio di realizzarsi”. L’ultimo appuntamento di martedì 4 maggio, si rivolgerà ai genitori di bambini nella fascia d’età compresa tra i 5 e gli 11 anni, alle ore 20.45 tratterà il tema: “Educare all’autonomia e ai comportamenti funzionali: regole e strategie che permettono di far crescere davvero”.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.cardinalferrari.it