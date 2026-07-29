Il Comune di Cassina Rizzardi aderisce a Giraskuola, la piattaforma gratuita che sta già trasformando centinaia di Comuni italiani in ecosistemi virtuosi di condivisione, sostenibilità e supporto alle famiglie.

Cassina Rizzardi aderisce alla piattaforma Giraskuola

Una scelta strategica che non si limita a rispondere a un bisogno, ma anticipa una visione: mettere al centro la comunità, ridurre le disuguaglianze e generare valore reale per il territorio. In un contesto in cui i costi legati all’istruzione e alle attività educative rappresentano una criticità crescente, Cassina Rizzardi si distingue per aver adottato una soluzione concreta, immediata e ad alto impatto sociale.

Giraskuola non è solo una piattaforma, ma un vero e proprio ecosistema territoriale. La scuola diventa il fulcro attorno al quale ruotano cultura, sport, creatività, tempo libero e inclusione. Libri scolastici, materiali didattici, strumenti per bisogni educativi speciali, ma anche attrezzature sportive e risorse per attività extracurriculari: tutto può essere rimesso in circolo, generando opportunità accessibili per tutti.

Coinvolgimento del tessuto locale

Con questa iniziativa, il Comune dimostra una capacità distintiva: attivare e valorizzare il tessuto locale. Associazioni, realtà del territorio e attività commerciali entrano in rete, contribuendo a dare nuova vita a materiali usati o invenduti. Il risultato è un modello che crea valore economico, rafforza la visibilità delle realtà locali e consolida il senso di appartenenza alla comunità.

Ma il vero elemento di forza è la dimensione umana. Gli scambi avvengono esclusivamente in presenza, trasformandosi in occasioni di incontro reale tra cittadini. Non semplici transazioni, ma momenti di relazione, fiducia e collaborazione. È qui che Cassina Rizzardi fa la differenza: costruendo legami, non solo servizi.

L’accesso è semplice, immediato e gratuito. Ogni cittadino può registrarsi, consultare gli annunci, pubblicare materiali e mettersi in contatto diretto con altri utenti. Nessuna intermediazione economica, nessuna barriera: solo collaborazione e partecipazione attiva.

Un modello innovativo e replicabile

Con l’adesione a Giraskuola, il Comune di Cassina Rizzardi si posiziona tra le amministrazioni più innovative a livello nazionale, dimostrando come sia possibile coniugare sostenibilità ambientale, inclusione sociale e innovazione digitale in un’unica azione concreta.

Un modello replicabile, scalabile e già operativo. Un esempio virtuoso che altre amministrazioni possono oggi osservare, e domani scegliere di seguire.