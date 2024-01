Dopo il Melotti 8 studenti su 10 scelgono il Politecnico

Dalla Scuola di Restauro al Naba, ma anche l’Internazionale di Fumetti, l’Artwood Academy, il Politecnico e l’Insubria. Sono solo alcuni dei protagonisti del salone dell’orientamento in uscita che il Liceo artistico e delle scienze umane "Fausto Melotti" di Cantù ha deciso di organizzare il 7 febbraio, dalle 15 alle 19, per gli studenti delle quarte e quinte.

Attività e presentazione di università ed enti di formazione

"Le nuove indicazioni ministeriali sull’orientamento in uscita prevedono che i ragazzi partecipino a 30 ore di attività dedicate durante l’anno scolastico - ha spiegato la dirigente scolastica Anna Proserpio - Come scuola abbiamo quindi deciso di organizzare l’evento “Il futuro nelle aule del Melotti". Per un intero pomeriggio le aule di due piani della sede di via Andina ospiteranno le attività e le presentazioni di università, enti di formazione post diploma come gli Its e di aziende specializzate in ricerca, selezione e formazione del personale. "L’obiettivo è rendere i nostri studenti più consapevoli al momento della scelta da compiere per il loro futuro formativo e professionale - ha spiegato Felicia Samale, docente referente del progetto - Durante questa giornata avranno l’opportunità di avere informazioni più dirette dagli enti a cui sono interessati e, magari, di scoprire un percorso nuovo a cui potrebbero essere interessati".

"Otto su dieci scelgono il Politecnico"

Il Liceo Melotti a giugno avrà otto classi quinte che affronteranno l’esame di maturità, tra le sedi di Cantù e Lomazzo, tra cui la prima sezione dell’indirizzo Scienze umane. Una scuola nata "tecnica", e divenuta liceo solo una quindicina di anni fa, che ha visto nell’ultimo decennio grandi cambiamenti anche tra le scelte post diploma dei propri studenti. Sempre meno i diplomati che si immettono direttamente nel mondo del lavoro, malgrado le numerosissime richieste dalle aziende. "Otto studenti su dieci scelgono di andare all’università e in particolare al Politecnico di Milano, gli Its sono ancora poco conosciuti - ha spiegato Proserpio - Eppure sono tante le aziende che cercano personale presso di noi. In particolare riceviamo moltissime richieste dal tessile che ricerca figure creative, e nello specifico che sappiano disegnare a mano e che abbiano la capacità di gestire un progetto".

I dati

A confermare il trend i dati di Eduscopio 2023-24, mancanti però degli iscritti alle accademie di belle arti. L’analisi attesta che il 37% dei diplomati al Melotti sceglie il Politecnico e quasi il 25% l’Università degli Studi di Milano. Inoltre nel 39,9% dei casi le matricole si iscrivono a un indirizzo tecnico e nel 29,7% all’ambito umanistico.