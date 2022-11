Non solo il diploma italiano, ma anche quello americano: gli studenti del Cardinal Ferrari dal prossimo anno scolastico (2023/24) al termine del loro percorso di studi nella scuola superiore potranno scegliere un doppio diploma, che consentirà loro di poter accedere al college negli USA, qual ora lo volessero, in maniera agevolata.

Doppio diploma per gli studenti del "Cardinal Ferrari": potranno andare al college negli USA

Si terrà sabato 19 novembre l'open day del Cardinal Ferrari e quella sarà anche l'occasione per annunciare un'interessante novità che la scuola ha deciso di adottare dal prossimo anno, il doppio diploma.

In collaborazione con la Brook Hill Academy, la scuola permetterà ai suoi studenti di ricevere il diploma americano alla fine del loro percorso di studi. Il diploma statunitense di scuola superiore (high school per gli statunitensi) è un titolo di studio internazionalmente riconosciuto che apre le porte per il futuro scolastico e lavorativo ed è conseguibile. Il percorso è disponibile per i ragazzi italiani che frequentano l'istituto e permette loro di diplomarsi anche in USA conseguendo un diploma americano.

Potranno farlo seguendo il programma doppio diploma, un sistema didattico online che permette il raggiungimento del diploma di scuola superiore americana a distanza attraverso un sistema virtuale che unisce gli standard migliori di High School USA ad un metodo innovativo e flessibile. Un diploma di scuola superiore statunitense può eliminare la necessità della valutazione, della trascrizione e delle tasse corrispondenti. La consulenza per l’ammissione al college è inclusa per gli studenti interessati a frequentare l’università negli Stati Uniti e comporta un'ammissione facilitata alle università americane.

La collaborazione con la Brook Hill Academy

La Brook Hill Academy è stata fondata con l’idea di rendere l’esperienza del liceo americano facilmente accessibile a studenti di ogni estrazione riducendo al minimo le barriere fisiche, logistiche ed economiche al progresso accademico. La Brook Hill Academy è una scuola superiore online ed è supportata da una rete di scuole superiori locali in California, Massachusetts e New York.

"Prepariamo gli studenti delle scuole superiori a diventare cittadini globali a tutto tondo, pronti a perseguire la loro carriera universitaria e professionale", questa la loro mission.