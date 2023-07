Esami di maturità, tre centisti all'Istituto San Vincenzo

Sono tre i centisti fuoriusciti dalla quinta IPA dell’Istituto San Vincenzo. Quest'anno, la scuola di Albese con Cassano ha avuto l'onore di festeggiare il trionfo di tre eccezionali studenti che hanno ottenuto il massimo punteggio nell'esame di maturità.

"Sembrava ieri quando ci siamo conosciuti: oggi è l'inizio di un traguardo"

Gli studenti meritevoli che hanno frequentato l’Istituto Professionale Agricoltura e Sviluppo Rurale e che quest’anno hanno conseguito l’esame di maturità sono Riccardo Carcano, Andrea Fumagalli e Carlo Scudeler. I ragazzi hanno dimostrato con determinazione, impegno e passione che il settore agricolo può essere il terreno fertile per la crescita personale e l'eccellenza durante il percorso di studi.

"Ora siamo ex studenti, è strano, ma è così – le prime parole di Carcano – Sembrava ieri quando ci siamo conosciuti per la prima volta, eravamo impietriti, ma anche curiosi, consapevoli che saremmo diventati una piccola famiglia. Col tempo, con la fatica, con difficoltà, ma soprattutto con semplicità ed umiltà, siamo divenuti ciò che siamo oggi. Come in una maratona, correndo tutti insieme, ognuno con il proprio passo, ci siamo diretti al traguardo finale: questi indimenticabili giorni".

E aggiunge:

"Di questi cinque anni, non penso esista un ricordo più bello di altri. È stata un’avventura unica e meravigliosa nella sua interezza. Anzi no, pensandoci bene, un momento che ricorderò con maggiore affezione sarà la sera del giorno dell’esame orale. Solo in quel momento sono riuscito a comprendere veramente che il mio percorso alla San Vincenzo era realmente terminato. Immediatamente ho avvertito un senso di nostalgia: la mia seconda famiglia già mi mancava. Una cosa è certa: scegliere San Vincenzo non significa scegliere una scuola, ma significa scegliere una famiglia!".

Le parole di Andrea Fumagalli

Anche Andrea Fumagalli ha voluto condividere le proprie sensazioni all’indomani del suo esame di maturità. Il suo percorso alla San Vincenzo è iniziato successivamente in quanto i primi anni li ha frequentato all’interno di un’altra scuola. Ma poi ha incontrato quella che è diventata la sua seconda casa.

"Finito questo percorso – afferma – ho intenzione di continuare gli studi, iscrivendomi all’università. In futuro vorrei provare a conoscere nuove realtà lavorative, in modo da poter acquisire nuove competenze e scegliere così il contesto lavorativo più affine alle mie passioni. In questi anni di scuola, oltre ad aver acquisto moltissime conoscenze e competenze relative al mio ambito, ho potuto comprendere quando sia davvero importante appartenere ad un gruppo classe che ti aiuta nei momenti difficili e che ti accoglie senza pregiudizi. Credo che questo possa fare la differenza".

La coordinatrice: "Per me accompagnare questi ragazzi è stato un dono"

A pronunciarsi anche Sonia Rovagnati, docente di italiano, storia e filosofia ambientale nonché coordinatrice della quinta IPA: