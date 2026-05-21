Un Teatro Sociale gremito, una lunga standing ovation finale e oltre 800 spettatori complessivi tra Cantù e Como: si è concluso questa sera con un grande successo “Et in Terra Pax”, il musical dell’IC Como Centro Città che ha portato sul palco oltre 130 studenti tra orchestra, coro, danza e recitazione.

“Et in Terra Pax”, successo al Teatro Sociale

Più che uno spettacolo scolastico, “Et in Terra Pax” si è confermato un vero progetto educativo e culturale capace di coinvolgere studenti, famiglie e territorio in una riflessione collettiva sul valore della pace, della collaborazione e dello stare insieme.

Il musical, andato in scena il 16 maggio al Teatro Fumagalli di Cantù e ieri sera al Teatro Sociale di Como, ha raccontato una favola civile contemporanea: una Pace smarrita che i protagonisti devono ritrovare attraverso un viaggio fatto di dialogo, responsabilità e consapevolezza.

Dal 2022 a oggi il percorso musical dell’IC Como Centro Città ha coinvolto 420 studenti, generando oltre 27.000 ore di formazione artistica e portando a teatro più di 3.000 spettatori complessivi. Numeri che raccontano la crescita di un progetto diventato negli anni uno degli appuntamenti scolastici e culturali più riconosciuti del territorio.

L’orchestra e il valore educativo

Particolarmente apprezzata dal pubblico la presenza dell’orchestra dal vivo composta dagli studenti dell’indirizzo musicale, elemento distintivo di un modello che integra musica, teatro, danza e formazione civica all’interno di un’unica esperienza educativa.

A sottolineare il significato del progetto è stata la dirigente scolastica Maddalena Pappalardo:

”Quello che abbiamo visto sul palco è il risultato di un lavoro straordinario fatto di impegno, disciplina, passione e collaborazione. Questo progetto dimostra che la scuola può essere un luogo capace di far emergere talenti, costruire consapevolezza e insegnare ai ragazzi il valore autentico dello stare insieme”.

GUARDA LA GALLERY (3 foto) ← →

Gli interventi istituzionali

Nel corso della serata sono intervenuti per i saluti istituzionali il vicesindaco di Como Nicoletta Roperto e il consigliere regionale Angelo Orsenigo.

Molto emozionato anche il professor Franchino Campanella, ideatore e organizzatore del progetto, che nel suo intervento finale ha voluto ringraziare studenti, docenti, famiglie e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del musical, sottolineando il valore umano ed educativo di un percorso costruito in quattro anni di lavoro.

A condurre la serata è stata Irene Colombo, che ha letto al pubblico il messaggio inviato dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il quale ha voluto ringraziare i docenti e invitare i ragazzi «a fare tesoro di esperienze straordinarie come il musical che hanno portato in scena», definendole occasioni preziose di crescita personale, culturale e umana.

Prospettive future

Nel corso della serata è stata inoltre annunciata una replica straordinaria aperta a tutta la cittadinanza, prevista per la mattina dell’8 giugno in Piazza Verdi a Como. Per l’ufficialità definitiva manca soltanto l’approvazione formale della relativa delibera di Giunta.

“Et in Terra Pax” conclude così un percorso che negli anni ha trasformato il musical scolastico in un laboratorio stabile di crescita artistica, educativa e civica, dimostrando come la scuola possa ancora essere un luogo capace di creare comunità, responsabilità e bellezza.

Docenti e professionisti coinvolti

Direzione progetto: Franchino Campanella

Testo: Marco Ballerini, Micol Di Russo (con il contributo degli studenti)

Direzione attoriale: Marco Ballerini

Aiuto direzione attoriale: Micol Di Russo

Direzione d’orchestra e arrangiamenti: Umberto Valesini

Direzione coro: Silvia Pacione

Direzione danza e coreografie: Ivana Matola

Grafiche: Daniela Musa

Clarinetto: Umberto Valesini

Chitarra e basso: Donatella Sitia

Flauto: Andrea Palumbo

Percussioni: Marco Mambretti

Pianoforte: Luca Maiella

Saxofono: Marco Vicari

Tromba e trombone: Andrea D’Oronzo

Violino: Gabriella Montuori

Violoncello: Martina Silva