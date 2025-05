Fine anno scolastico, festa con Coldiretti

Grande entusiasmo per la festa di fine anno scolastico organizzata da Coldiretti Como Lecco al parco Majoni di Erba.

Festa con Coldiretti

Un evento che ha visto la partecipazione di centinaia di studenti delle scuole del territorio, riuniti per celebrare il traguardo di un anno ricco di attività didattiche dedicate al mondo agricolo e alle eccellenze locali. L’iniziativa rappresenta il punto finale dei progetti educativi promossi da Coldiretti nell’ambito del piano nazionale “Educazione alla Campagna Amica”, che trasforma le aziende agricole in aule all’aperto, dove i ragazzi imparano attraverso l’esperienza diretta: dalla semina alla raccolta, dalla trasformazione dei prodotti alla comprensione dei ritmi della natura.

Scuola e agricoltura, un anno di scoperta

Durante l’anno scolastico, gli studenti hanno approfondito temi cruciali come sostenibilità ambientale e impatto dei cambiamenti climatici; valorizzazione della filiera corta e delle produzioni locali; innovazione agricola, con laboratori sulle tecniche di coltivazione e trasformazione. Attraverso lezioni in classe con gli agricoltori, visite in azienda e attività pratiche, i giovani hanno potuto scoprire il legame tra cibo, territorio e tradizione, diventando consumatori più consapevoli e avvicinandosi al mondo rurale con curiosità.

“Da anni collaboriamo con le scuole per avvicinare i ragazzi all’agricoltura, perché possano apprezzare il valore del nostro patrimonio agroalimentare e, un domani, diventare magari imprenditori del settore - ha dichiarato Fortunato Trezzi, presidente di Coldiretti Como Lecco - Questa festa è il coronamento di un percorso che unisce educazione, sostenibilità e amore per la terra, dimostrando che l’agricoltura è innovazione, tradizione e futuro.” L’evento, svoltosi a Erba, è stato un momento di gioia e condivisione, con laboratori interattivi, dimostrazioni pratiche e la presenza degli agricoltori che hanno accompagnato i ragazzi durante l’anno.

Ponte tra generazioni, l’impegno di Coldiretti

“Siamo orgogliosi di aver coinvolto così tanti giovani in un progetto che forma consumatori attenti e valorizza il nostro territorio - ha aggiunto Trezzi - Eventi come questo creano un ponte tra le nuove generazioni e il mondo agricolo, dimostrando che l’agricoltura è una risorsa viva e fondamentale per il nostro futuro.”

L’impegno di Coldiretti Como Lecco nel campo della didattica agricola prosegue da anni, con l’obiettivo di diffondere la cultura del cibo sano e locale, promuovere la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente, avvicinare i giovani all’agricoltura, come opportunità professionale e stile di vita. Un ringraziamento speciale a tutti gli studenti, insegnanti e agricoltori che hanno reso possibile questo percorso, contribuendo a far crescere una nuova generazione consapevole e appassionata.