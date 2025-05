"Galilei", trofeo di scacchi e olimpiadi di matematica: successo per gli studenti

Due appuntamenti diversi in cui il liceo scientifico ha avuto grandi soddisfazioni

A Cesenatico l'appuntamento per i "matematici"

Il liceo scientifico "Galilei" di Erba si è distinto con i suoi studenti. Dall’8 all’11 maggio si sono svolte a Cesenatico le finali nazionali delle Olimpiadi della Matematica, la prestigiosa competizione in cui gli studenti delle superiori sono chiamati a confrontarsi con problemi inediti e dimostrazioni matematiche che richiedono intuizione, creatività e rigore logico.

Nove gli studenti selezionati

Ben nove studenti del liceo erbese erano stati selezionati per partecipare alla fase finale e, in particolare, Carlo Dal Cero di 4^G e Davide Majeli di 4^F hanno preso parte alla gara individuale, cimentandosi con sei impegnativi problemi dimostrativi. Carlo ha ricevuto una menzione d’onore per aver risolto integralmente uno dei quesiti proposti, un riconoscimento che lo inserisce ufficialmente nell’albo delle eccellenze nazionali. Davide, invece, ha conquistato una medaglia di bronzo, totalizzando 23 punti su 42 e distinguendosi tra i migliori concorrenti a livello italiano.

A rappresentare il "Galilei" nella finale della gara a squadre femminile, invece, sono state Claudia Fulcro, Ginevra Lauletta e Ginevra Nava tutte di 5^B, Giada Panzeri di 3^G, Marta Malinverno e Gaia Galante di 2^C e Greisi Doci di 1^B. In tutta Italia sono state 243 le squadre che hanno aderito a questa iniziativa e le studentesse erbesi sono risultate 21esime.

Foto 1 di 2 Carlo Dal Cero e Davide Majeli Foto 2 di 2 Squadra femminile

Scacchisti in trasferta a Montesilvano

Inoltre, dall'11 al 14 maggio due squadre del "Galileo Galilei" hanno partecipato hanno partecipato alla fase nazionale del Trofeo Scacchi Scuola, a Montesilvano, in Abruzzo. Gli studenti, accompagnati dai docenti Francesco Ricciardi e Lorenzo Madasi, si sono confrontati con coetanei provenienti da ogni parte d’Italia, portando alto il nome dell’istituto.

La squadra femminile era composta da Ginevra Lauletta (5B), Claudia Fulcro (capitano, 5B), Caterina Piatti (5B), Ginevra Nava (5B), Ester Mapelli (4B) e Beatrice Piatti (4B); quella maschile da Riccardo Angeloni (capitano, 5B), Davide Majeli (4F), Allan Gil Jaramillo (5D), Matteo Colombo (5D), Guglielmo Pietrini (5D) e Andrea Gatti (5E).

Foto 1 di 2 Juniores maschile Foto 2 di 2 Juniores femminile

Un lavoro che prosegue dall'inizio dell'anno

Il torneo di Montesilvano ha rappresentato il punto culminante di un percorso iniziato a settembre dagli studenti della scuola. Durante l’anno scolastico, infatti, gli studenti hanno partecipato a tornei settimanali, allenandosi con costanza e passione. Un ruolo fondamentale lo ha avuto anche la collaborazione con il circolo scacchistico "Arrocco Lungo" di Erba: nei mesi di novembre e dicembre, grazie alla disponibilità del candidato maestro Fulvio Rossini e del presidente Pierangelo Turati, i ragazzi hanno potuto seguire un corso di approfondimento che ha rafforzato ulteriormente le loro competenze.

Un'esperienza formativa che ha permesso di fare gruppo

L’impegno è stato premiato: dopo aver superato brillantemente le fasi provinciali e regionali tra marzo e aprile, le due squadre si sono qualificate per la finale nazionale. Nonostante il livello molto alto della competizione, i giovani del "Galilei" non si sono mai arresi, riuscendo spesso a prevalere su squadre che sulla carta risultavano più forti.

Al termine dei sette turni di gioco, le ragazze si sono classificate none su trenta squadre, mentre i ragazzi hanno raggiunto un eccellente sesto posto su 47, a un solo punto dal podio.

Oltre ai risultati sportivi, l’esperienza si è rivelata estremamente formativa anche sul piano umano: i giorni trascorsi a Montesilvano hanno permesso ai partecipanti di rafforzare i legami all’interno del gruppo e di confrontarsi con studenti provenienti da tutta Italia, in un clima di sana competizione e amicizia.