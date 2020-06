Gemellaggio canoro tra le scuole di Roselle e Casnate sulle note di “Quando tutto finirà” VIDEO

Gemellaggio canoro tra le scuole primarie di Casnate con Bernate e Roselle, frazione di Grosseto, sulle note di “Quando tutto finirà”, il brano scritto dal cantautore di Vertemate con Minoprio Simone Tomassini, insieme alla figlia Charlotte, durante il lockdown.

La musica unisce. Anche quando non possiamo suonare e cantare insieme. Anche lontani, separati da uno schermo, è possibile ricreare quella magia che si vive di fronte a un coro, a un concerto, a una banda in piazza. Soprattutto se protagonisti sono i bambini.

“Il video vuole essere un dono per la riapertura dei confini regionali – ha spiegato Antonella Zona, insegnante di Casnate che con Lina Sellaroli, maestra di Roselle, ha organizzato l’iniziativa – Vorremmo fosse un augurio di vicinanza e ripartenza per tutti, un modo per raccontare la potenza della musica che è riuscita a unire bambini geograficamente distanti e le loro maestre in un progetto bellissimo condiviso”.