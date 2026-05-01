Gli alunni del “Don Milani” primi in Italia al concorso europeo

L’istituto ha preso parte al concorso, una delle più importanti competizioni scacchistiche europee nata in Polonia con l’obbiettivo di promuovere l’interesse per il gioco tra i giovanissimi e che coinvolge scuole di Polonia, Germania, Francia, Spagna e Italia

Si trattava della prima esperienza in assoluto

Il comprensivo “Don Milani” di Tavernerio campione di scacchi: la scuola si è classificata prima tra tutte le squadre italiane al torneo europeo “Cavallino di scacchi”. Il concorso consisteva nel risolvere trenta problemi di scacchi in un’ora, con la suddivisione dei partecipanti per età. Si è trattato della prima esperienza in assoluto in questo importante torneo, ma questo non ha affatto spaventato i quindici portabandiera dell’istituto comasco, che hanno svolto un’ottima competizione centrando il primo posto finale tra le scuole italiane partecipanti.

Anche tre studenti hanno ottenuto premi individuali

Oltre al primo posto tra le squadre italiane a livello europeo, alcuni alunni si sono anche aggiudicati dei premi individuali: Christian Clericò (che ha totalizzato il Miglior risultato della scuola), Federico Riboldi e Margherita Frigerio. I tre studenti si sono aggiudicati dei premi in denaro, tramite dei voucher.