Gli alunni sulle orme di Plinio il Vecchio coltivano erbe tintoree

"Natura est vita" è il nome del progetto originato dal Rotary Club Baradello e sposato dal Rotary Club di Appiano Gentile e delle Colline comasche: 129 alunni della scuola media di Olgiate Comasco celebrano Plinio il Vecchio seminando sostenibilità ambientale.

Il progetto di sostenibilità ambientale

Cogliendo l’occasione del bimillenario della nascita del grande filosofo naturalista, nato a Como e autore dell’enciclopedica "Naturalis Historia", la scuola media "Michelangelo Buonarroti" firma un progetto in sinergia con i rotariani. Protagonisti allieve e allievi delle sei classi prime. "Si tratta di un progetto sulla sostenibilità ambientale che prende ispirazione dal testo “Naturalis Historia” di Plinio il Vecchio - spiega la dirigente Annamaria Bertoni - Il progetto sarà svolto dai docenti insieme a Valter Pironi del Rotary, che da anni collabora con il nostro istituto. Prevede una parte teorica trasversale a più discipline (storia, geografia, scienze, italiano, arte, tecnologia) e una parte laboratoriale caratterizzata dalla semina di alcune erbe tintoree che Plinio cita nella sua opera".

L'inaugurazione

Nella tarda mattinata di oggi, lunedì 4 dicembre, nell'atro della scuola, inaugurazione del progetto, di cui è referente la professoressa Anna Maria Rossini. Presenti alcuni alunni, in rappresentanza della propria classe. Molteplici le attività in cui gli studenti approfondiranno gli obiettivi del nuovo progetto. "Le attività che svolgeranno i ragazzi saranno diverse - dettaglia la preside - sia teoriche di approfondimento della vita e dell’opera di Plinio, sia laboratoriali, sperimentando alcune delle tecniche citate nell’opera. Per la semina delle erbe non abbiamo ancora stabilito con l’Ufficio Tecnico del Comune dove farla. Siamo orientati a usare delle vasche dedicate". Presenti all'inaugurazione Peter Berton, past president del Rotary Club di Appiano Gentile e delle Colline comasche, il professor Valter Pironi, socio rotariano e già in prima linea col progetto dell'orto che ha visto collaborare scuola media e Casa anziani, il presidente del club rotariano Maurizio Volontè e il sindaco Simone Moretti, oltre alla stessa preside, alla vice Franca Vitelli e alla docente Anna Maria Rossini.

L'entusiasmo del Rotary

Valter Pironi ha messo l'accento sullo straordinario lavoro di studio e catalogazione di Plinio il Vecchio, utilissimo anche ai giorni d'oggi. Alle classi partecipanti al progetto viene messo a disposizione un libretto pubblicato dal Rotary, che cita anche l'utilizzo di alcune erbe per ricavarne colori: pratica fondamentale nell'antichità, ad esempio per colorare tessuti. E il primo cittadino Moretti ha spronato ragazze e ragazzi a sperimentare in cucina, anche estraendo colori da alcuni ortaggi ed erbe per dare un tocco di entusiasmo ai piatti durante le attività del laboratorio di cucina.