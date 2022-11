Gli studenti del Comprensivo Lora Lipomo campioni di lingue straniere: consegnati 126 diplomi Cambridge

Studenti, famiglie e docenti hanno gremito la palestra "Ersilia Vernich" della scuola secondaria di primo grado di Lora giovedì, 17 novembre 2022, quando si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi di certificazione linguistica Cambridge conseguiti dagli studenti delle classi 4^ e 5^ di scuola primaria (Lora, Lipomo, Vacchi) e delle classi terze di scuola secondaria di primo grado (Lora e Lipomo) al termine dell'anno scolastico 2021/2022.

Presenti alla cerimonia del Comprensivo Como Lora Lipomo, oltre ai docenti di lingua inglese dell'Istituto e allo staff di direzione, anche Pasquale e Francesca Tallarida, responsabili del Centro Cambridge per il territorio comasco. Il Comprensivo è infatti da qualche anno sede autorizzata per gli esami Cambridge.

Sono stati consegnati 126 diplomi Cambridge: 51 certificazioni Starters, 34 certificazioni Movers, 15 certificazioni Ket, 26 certificazioni Pet. Molti studenti hanno raggiunto il risultato di "Pass with distinction" ottenendo la certificazione del livello B1 e B2 del QCER, livelli linguistici che generalmente si conseguono alla scuola secondaria di secondo grado.

"Dallo scorso anno scolastico è stata introdotta anche la Certificazione Linguistica DELE, in collaborazione con l'Instituto Cervantes. Sette studenti di scuola secondaria di primo grado hanno partecipato e conseguito la certificazione di livello A2/B1 para escolares - racconta la dirigente scolastica Michela Ratti - Numeri importanti e risultati di qualità che confermano la volontà dell'Istituto Comprensivo Como Lora - Lipomo di proporre un'offerta formativa che mette in primo piano l'aspetto linguistico, attraverso percorsi di approfondimento organizzati anche in orario extracurricolare. Le certificazioni linguistiche Cambridge e DELE hanno validità internazionale e consentono agli studenti di sviluppare competenze concrete per affrontare al meglio gli studi superiori e la futura carriera lavorativa".