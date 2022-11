Gli studenti dell’Istituto San Vincenzo di Albese con Cassano alla fiera agricola di Codogno

Si è svolta lo scorso mercoledì, 16 novembre 2022, la 231esima edizione della Fiera agricola di Codogno, la rassegna di zootecnia inerente al settore del bovino da latte. L’evento è stato caratterizzato da un momento di confronto tra gli studenti degli istituti agrari del Nord Italia attraverso la gara di valutazione morfologica della bovina da latte di razza Frisona Italiana organizzata da “Anafibj - Associazione Nazionale Allevatori di Razza Frisona, Bruna e Jersey Italiana”.

Dai banchi di scuola all’esperienza sul campo

Sulla principale razza bovina da latte allevata nel nostro Paese, si sono confrontate le squadre di 11 istituti, accompagnati dai rispettivi docenti. Le varie squadre hanno gareggiato in quella che non è stata semplicemente una gara di dimostrazione di abilità descrittiva e di analisi dei soggetti nel ring, ma che ha permesso anche di “toccare con mano” gli animali che sono oggetto delle materie di orientamento agricolo e zootecnico e che vengono studiate, per la parte teorica, sui banchi di scuola.

Capacità di public speaking e preparazione per il mondo del lavoro

Le ragazze e i ragazzi coinvolti, inoltre affinano in queste occasioni anche le loro capacità nell'esporre in pubblico le motivazioni legate alla valutazione dei capi, e si preparano in questo modo all'eventuale sbocco professionale lavorativo nel campo zootecnico, sia come tecnici o consulenti, o anche come giudici di razza.

L’Istituto San Vincenzo ad un passo dal podio

I ragazzi dell’Istituto San Vincenzo di Albese con Cassano si sono posizionati al 4° posto parimerito sulla stesura della classifica. Questo il commento della professoressa Valentina Baruffini, insegnante di tecnica di allevamento animale.