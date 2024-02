Gli studenti di Novedrate in visita a Palazzo Pirelli

Questa mattina, giovedì 8 febbraio, la classe quinta della scuola primaria di Novedrate è stata in visita a Palazzo Pirelli a Milano. Ad accogliere gli alunni in sala consiliare è stato l’assessore regionale Alessandro Fermi:

“Amo particolarmente i momenti di incontro e scambio con le giovanissime generazioni, perché mi sanno trasmettere un grande entusiasmo per il mio lavoro – ha detto – Credo sia importante che i più giovani conoscano il funzionamento delle istituzioni e possano vedere in prima persona i meccanismi che regolano la democrazia”.

L’ex presidente del Consiglio regionale da ottimo “padrone di casa” ha spiegato il funzionamento dei lavori in aula:

"Ringrazio l'assessore Fermi e i consiglieri Cesana e Orsenigo per l'ospitalità presso il Consiglio regionale - ha detto il sindaco Serafino Grassi - Hanno dedicato il loro tempo a fare conoscere ai giovanissimi un'istituzione fondamentale per tutti i cittadini lombardi, rispondendo alle loro domande e trasmettendogli l'importanza della passione per il proprio territorio. È stata una giornata importante per i nostri ragazzi nel luogo della rappresentanza della nostra Regione".

"Mi unisco ai ringraziamenti espressi dal sindaco Grassi – ha chiosato il consigliere Luca Montoro - Questo appuntamento presso Regione Lombardia, organizzato anche quest'anno nell'ambito del progetto di Educazione Civica, si conferma un'occasione preziosa per i nostri ragazzi e ragazze per toccare con mano la democrazia e i concetti di rappresentanza e impegno civico".