Il benvenuto alla nuova dirigente scolastica

Maria Beatrice Frigerio, per trent’anni docente di Lettere alle scuole medie a Barzanò, affronta il suo nuovo incarico. Dopo aver superato il concorso ordinario per dirigente scolastico è stata assegnata all’Istituto comprensivo pontelambrese “Aldo Moro”.

Originaria di Dolzago e da 36 anni residente a Costa Masnaga, tre figli e un nipote, la dottoressa Frigerio in questi giorni ha fatto la conoscenza di collaboratori e insegnanti dei diversi plessi dell’Istituto. Si è presentata con uno spirito costruttivo e di grande apertura, sorridente e piena di entusiasmo.

La dottoressa Frigerio ha la consapevolezza di avere una grande responsabilità:

“In un momento in cui la scuola arranca un po’, per poterla cambiare non serve soltanto buona volontà, ma qualcosa di più. Dopo trent’anni di insegnamento, era arrivato il momento di affrontare questo cambiamento seduta dalla parte giusta, per riportare la scuola al centro della società. E’ necessario farsi interprete dei bisogni dei ragazzi e fornire loro gli strumenti essenziali per poter essere la nuova generazione. La scuola è rimasta uno dei pochi punti di riferimento stabili per i ragazzi, che apprezzano le regole chiare. Io ho grande fiducia in loro e per me è faticoso dover affrontare questo incarico semplicemente stando seduta a una scrivania occupandomi delle scartoffie. Non può bastare“.