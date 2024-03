Il Comune premia i suoi studenti eccellenti

Premiati a Tavernerio gli studenti eccellenti: l'Amministrazione ha consegnato anche per quest'anno le borse di studio, a ben trentadue giovani.

La cerimonia si è tenuta in auditorium

A consegnare i premi, nel pomeriggio di sabato scorso, è stato il sindaco Mirko Paulon con la sua vice Emanuela Aiani e alla presenza del dirigente scolastico Flavio Pavoni.

Come reso noto nei mesi scorsi, i premiati di quest'anno sono stati ben trentadue: il Comune, nello specifico, ha stanziato in totale fondi per 3.600 euro dal Comune per l’assegnazione dei buoni libro o buoni acquisto ingresso cinema agli studenti. I riconoscimenti sono stati conferiti a studenti della primaria e secondaria del Comprensivo: in particolare, la classe quinta della primaria; il primo e secondo anno della secondaria; il terzo anno, la maturità della secondaria di secondo grado. Riconoscimenti anche per l’esame di laurea.

Il commento

"Il premio studio è un'iniziativa che permette di evidenziare l'impegno dei ragazzi nel raggiungere obbiettivi di formazione e crescita nel nostro sistema scolastico - ha sottolineato il primo cittadino Paulon - Siamo consapevoli che il merito dei ragazzi non si misuri solo con il voto di studio, ma oggi è importante premiare i nostri giovani cittadini che si sono distinti nel loro percorso, affinché siano anche da esempio per gli altri ragazzi".

Nella stessa sede, durante l’evento, ai ragazzi e alle ragazze nati nel 2006 e che dunque compiranno quest’anno i 18 anni è stata consegnata una copia della Costituzione italiana.