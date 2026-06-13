Il “Galilei” tutto a settimana corta: da settembre solo da lunedì a venerdì

L’estensione a tutte le classi dell’organizzazione dell’orario scolastico su cinque giorni è stata deliberata il 22 maggio scorso nel Consiglio d’istituto e in questi giorni è uscita la circolare esplicativa della dirigente Antonia Licini

Una situazione ibrida, con differenziazioni tra biennio e triennio

Lo scientifico di Erba, infatti, fino a ora era in una situazione ibrida, con il biennio in corto e il triennio ancora a settimana lunga con le lezioni anche il sabato. Questo perché quando nel settembre 2023 era stato fatto il sondaggio esplorativo tra studenti e famiglie per saggiare l’interesse sulla settimana corta, aveva avuto la meglio in maniera molto netta il permanere della settimana lunga, con la scelta del 65,5% contro il 34,5% della corta. Così, a fronte del fatto che in Consiglio di istituto si era già optato per far partire le future classi prime in settimana corta, si scelse di mantenere tutte le altre sulla gestione dei sei giorni, fino a esaurimento delle annate in questione.

Scuola aperta dal lunedì al venerdì

Da settembre, per il prossimo anno scolastico, sarebbero rimaste a settimana lunga solo le classi quarte e quinte, mentre dalla prima alla terza tutte in corto. E il Consiglio di istituto ha deciso per la settimana corta per tutti: organizzazione più fluida e semplice dei planning orari e della didattica e scuola chiusa completamente per due giorni a settimana, con conseguente risparmio di luce e gas. Da settembre 2026, dunque, scuola aperta solo dal lunedì al venerdì: le classi del biennio frequenteranno il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8 alle 13 e il martedì e venerdì dalle 8 alle 14; mentre quelle del triennio dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14.