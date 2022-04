in edicola

L'iniziativa per presentarle al meglio in autunno.

Quattro tarsie lignee, custodite all’interno del museo del Liceo Artistico "F. Melotti" hanno acquisito nuova vita. Giovedì il celebre restauratore canturino Franco Parodi ha infatti concluso davanti ad alcuni studenti il processo di restauro delle quattro opere, datate tra il 1936 e il 1939.

IL RESTAURO

Il Liceo Melotti fa restaurare quattro tarsie lignee in vista dei 140 anni della scuola

"Si tratta di tarsie principalmente in noce con intarsi in palissandro e radica di rovere che però non erano in pessime condizioni - spiega Parodi mentre lucida il legno con olio paglierino - Ho realizzato un restauro leggero e incollato parte dell’impellicciatura che si era alzata". Le tarsie saranno in mostra in autunno in occasione delle celebrazioni per il 140 anni della scuola canturina.

LA PRESIDE ANNA PROSERPIO RACCONTA L'INIZIATIVA DI RESTAURO

