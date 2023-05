Ci saranno anche quattro studenti del Liceo Porta alla Festa dell’Europa che si terrà a Roma dal 7 al 9 maggio.

Il Liceo Porta in trasferta a Roma per la Festa dell'Europa

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha organizzato un evento di presentazione del programma nazionale 2021-2027, cui si collega un ciclo di laboratori di orientamento ispirati alle competenze del futuro, in linea anche con quanto previsto dall’Agenda per le competenze per l’Europa e le linee di investimento del Pnrr istruzione.

Per questa occasione è stato lo stesso Ministero a invitare la scuola erbese, chiedendo la partecipazione di due studentesse, due studenti e un docente accompagnatore, che parteciperanno quindi a tutti i laboratori e lavori di gruppo in programma per poi, nel pomeriggio di martedì, presentare i risultati nel corso dell’evento conclusivo durante il quale gli studenti potranno anche incontrare il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

