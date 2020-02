Se oggi in città esiste un liceo intitolato a Carlo Porta è grazie a lui, Natalino Sala, il professore che, per quasi trent’anni, ha insegnato Lettere all’allora Istituto Magistrale. Oggi, il “professore delle poesie” torna a far parlare di sé: è stato infatti recentemente pubblicato “Ore d’attesa”, nel quale ha raccolto le poesie da lui scritte nel quadriennio 1955-1958, tra i 19 e i 23 anni.

Il padre fondatore dell’istituto Carlo Porta pubblica la sua raccolta di poesie

Nato a Erba, dopo la maturità classica e la laurea in Lettere moderne, Sala si dedica all’insegnamento, la sua grande passione. “Ore d’attesa” reca con sé il sottotitolo “Contemplazioni ed effusioni di un giovane cuore…”: il tema che pervade le quarantacinque poesie è infatti quello dell’amore. Ben lungi dall’essere una semplice silloge, però, l’opera è piuttosto una “sinfonia poetica”, che si articola in due movimenti, separati da un interludio di un anno: è il periodo della “vana aspettazione”.

