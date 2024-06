Il prof Zanetti saluta il liceo Galilei e va in pensione

Va in pensione un docente storico di Educazione motoria del liceo scientifico "Galilei" di Erba, che ha attivato nell’istituto davvero tanti progetti interessanti. Stefano Zanetti, 63 anni, chiude la carriera scolastica iniziata nel 1986 con un anno nelle scuole medie di Canzo, 17 anni al "Fiocchi" di Lecco, 4 al "Romagnosi" e infine 17 al "Galilei".

Il prof Zanetti saluta il liceo Galilei: "Sempre lavorato con energia"

"Ho finito l’Università nell’84, ho fatto il militare nell’85 e nell’86 ero già in ruolo – ha raccontato – Ho sempre lavorato con tanta energia e passione e questo mi ha portato a pensare e fare sempre tante belle cose e ad avere sempre rapporti piacevoli con i ragazzi. Questo non significa che io abbia fatto l’“amicone”, perché ho sempre insegnato che per lavorare bene serve la fatica e li ho sempre spinti oltre i loro limiti, ma questa fiducia in loro è stata sempre apprezzata".

