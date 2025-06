"Il Sant’Elia che vorrei": parola agli studenti

L’istituto vuole diventare una scuola più bella e funzionale e per questo chiede l’aiuto degli studenti. «Il Sant’Elia che vorrei» è l’iniziativa che la scuola di Cantù propone a tutte quelle persone che la frequentano ogni giorno: studenti, docenti, personale Ata e famiglie.

Spiega Lucio Benincasa, il dirigente dell'istituto:

Un esempio è quello dell’Aula magna: i ragazzi di 4TA dello scorso anno scolastico dell’indirizzo Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio si occuperanno di riprogettarla, supportati, per la parte elettrica, dagli studenti della 4TB dell’indirizzo Tecnico Elettronica ed Elettrotecnica. A realizzare alcuni interventi progettati saranno poi gli studenti di 4PA dell’indirizzo Professionale Manutenzione e Assistenza Tecnica.

Racconta Benincasa:

"Abbiamo chiesto agli studenti di occuparsi della riprogettazione dell’aula magna. Non ci sono ancora risorse, ma avere i progetti pronti ci permetterà di cogliere eventuali opportunità di finanziamento. Come è stato fatto per il laboratorio di progettazione e topografia (grazie al contributo delle famiglie) e il laboratorio Move (rifatto grazie alla partecipazione a un bando di Regione Lombardia): due iniziative con finanziamenti diversi, ma che hanno portato a un ottimo risultato. L’idea è quella di avere i progetti nel cassetto, per poi guardarsi intorno e capire come ottenere le risorse per realizzarli".