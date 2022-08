Tra pochi giorni inizierà la scuola e, come di consueto, è già iniziato il walzer dei presidi. Ci sono coloro che hanno già trovato una sistemazione, quelli che dovevano andare in pensione ma sono stati trattenuti e tante scuole, forse troppe, che ancora non hanno il loro dirigente scolastico. Tutti casi riscontrati sul territorio comasco.

Il walzer dei presidi: solo 2 già assegnati, una trattenuta e 16 istituti ancora scoperti

Iniziamo dalle situazioni positive, ovvero dalle scuole che necessitavano di trovare un nuovo dirigente e che ci sono riusciti. Al 25 agosto 2022 sono solamente due gli istituti comprensivi che a Como rispondo a questo particolare appello. Sono l'Istituto comprensivo Como Nord, la cui preside sarà Maria Cristelli, e l'Istituto comprensivo di Porlezza, il cui dirigente sarà Domenico Gianfrancesco. Mentre, passando a quelle negative, è indicativa della generale situazione scolastica italiana la situazione che si è verificata presso l'Istituto comprensivo di Como Rebbio, dove la preside Daniela De Fazio sarebbe dovuta andare in pensione, ma è stata trattenuta per coprire l'incarico per un altro anno ancora.

I 16 istituti senza preside

Infine, ecco l'elenco di tutti gli istituti che a 17 giorni dall'inizio delle attività scolastiche sono ancora scoperti: