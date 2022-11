Nel pomeriggio di oggi, sabato 5 novembre 2022, il liceo artistico F. Melotti ha inaugurato la mostra "Merletti e ricami della Scuola d’arte di Cantù".

Inaugurata la mostra diffusa "Merletti e ricami della Scuola d’arte di Cantù"

Fino al 17 dicembre, entrando nella biblioteca della scuola, si prenderà parte a un viaggio alla scoperta dell’arte del merletto di cui la scuola canturina, nei suoi primi ottant’anni di vita, dal 1888 alla fine degli anni Sessanta, è stata protagonista. L’iniziativa, fortemente voluta dalla dirigenza scolastica guidata dalla preside Anna Proserpio e dall’associazione di ex allievi ed ex studenti "Gli Amici del Melotti", nonché patrocinata dalla Bcc di Cantù, si concretizza non solo nell’esposizione allestita da Enrico Salvadè e Giuseppe Meroni, ma anche in un volume redatto da Lidia Rati e Ferdinando Marzorati, entrambi ex docenti della scuola canturina.

All'inaugurazione era presente anche il vicesindaco di Cantù, Giuseppe Molteni: "Questo evento è parte integrante del Festival del legno - ha specificato - , il centro di quest'anno è il museo diffuso, un esperimento di museo che vorrà rappresentare le eccellenze di Cantù che, oltre al basket, sono il merletto e il mobile. La scuola d'arte sarà uno dei punti chiavi di questo museo diffuso, questa mostra si inserisce perfettamente in questo esperimento".

Presentato alla cittadinanza l'omonimo libro. Solo oggi, nella prima giornata di apertura, è possibile ammirare "L’Universo", un preziosissimo grande merletto, di proprietà della Bcc di Cantù, che per l’occasione ha deciso di esporlo alla mostra del Melotti. "Questo merletto ha circa 100 anni", ha specificato il presidente della Bcc Cantù, Angelo Porro. Per il resto della durata della mostra sarà presente una riproduzione del celebre pizzo.