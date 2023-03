Istituto San Vincenzo, premiate tre studentesse al concorso "Una strada chiamata carità"

Arrivano grandi soddisfazioni per l’Istituto San Vincenzo, che ha visto la premiazione di tre dei suoi studenti al concorso internazionale di disegno e fotografia dal titolo "Una strada chiamata Carità", lanciato dalla Fondazione Thouret, organismo che si ispira alla tradizione missionaria delle Suore della Carità e che per l’occasione ha festeggiato il suo decennale.

Un concorso internazionale sul tema della carità

Si è trattato di un percorso artistico che è riuscito a coniugare impegno civico e solidarietà e a cui hanno partecipato gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di tutto il mondo. Il progetto è nato con l’intento di ascoltare e raccogliere la voce di bambini e ragazzi sul tema della carità e dell’empatia verso gli altri, attraverso gli strumenti del disegno e della fotografia:

"I vincitori sono stati selezionati dalla giuria in base alla creatività, all’originalità e alla capacità di trasmettere il messaggio della carità attraverso l’arte", leggiamo sul sito ufficiale.

Tre le alunne della San Vincenzo premiate

E su 300 lavori giunti da oltre 20 scuole delle Suore della Carità di ben otto paesi (Argentina, Egitto, Francia, India, Italia, Malta, Libano e Pakistan), due disegni realizzati da tre alunne della San Vincenzo hanno ricevuto un’importante premiazione. Matilde Sartorio si è aggiudicata un meritatissimo 2° posto per la scuola secondaria di I grado, seguita dall’opera realizzata dalle mani di Annabella Corti e Megan Mique, le quali hanno potuto festeggiare il loro 3° posto.

La cerimonia di premiazione

Si è svolta sabato 4 marzo a Roma, presso la Casa Generalizia delle Suore della Carità, la cerimonia di premiazione e a consegnare i premi è stato il presidente della giuria Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede. Il tavolo dei giudici era costituito anche da Lia Giovanazzi Beltrami, regista e documentarista, Biagio Tamarazzo, fotografo ufficiale dei servizi tecnici del Vaticano, Glorianda Cipolla, presidente dell’associazione "Art Mont Blanc di Courmayeur", e Mónica Rosana Porto, scultrice e ceramista.

Le parole di Franca Pasquino Prati, presidente della cooperativa

Visibilmente soddisfatta Franca Pasquino Prati, presidente della cooperativa sociale Istituto San Vincenzo:

"Sono grata e soddisfatta per il risultato ottenuto dalle tre alunne della scuola, frutto di impegno personale, ma anche grazie ad una coralità di intenti di una scuola che non ha dimenticato l’impronta ricevuta dalle Suore di Santa Giovanna Antida nel lunghissimo periodo di attività e di dedizione all’Istituto San Vincenzo di Erba. È un impegno di tutti noi, in primo luogo dei presidi e dei docenti, mantenere vivo lo stile educativo e carismatico di Santa Giovanna Antida".

Il decennale della Fondazione Thouret

La Fondazione Thouret si è congratulata con tutti i partecipanti al concorso, che hanno saputo trasmettere con la loro arte un messaggio di speranza e di solidarietà in un momento storico particolarmente complesso. In questo modo ha festeggiato il suo compleanno: 10 anni fa veniva istituita la onlus, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo umano e la cultura dell’inclusione, sostenendo progetti e iniziative in tutto il mondo.