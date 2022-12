Istituto San Vincenzo, presentata la campagna "Investiamo sul futuro"

"Investiamo sul futuro": questo il titolo dell’incontro svoltosi durante la serata di venerdì 2 dicembre presso la Casa Simone di Cirene ad Erba.

Una serata di stimolante dibattito, ricco confronto e di presentazione dell’attuale realtà scolastica dell’Istituto San Vincenzo, che sempre di più necessita di spazi nuovi per poter accogliere un maggiore numero di studenti. E proprio di questo si è discusso all’interno della struttura di via Como 36: acquistare gli immobili che appartengono alle suore di Santa Giovanna Antida Thouret.

L’incontro è stato fortemente voluto da Franca Pasquino Prati, presidente cooperativa sociale Istituto San Vincenzo:

"L’obiettivo di questa serata? Investire sul futuro, dare ai nostri giovani e ai nostri ragazzi spazio per poter fare buona scuola. Ci sono tanti motivi per investire sull’immobile. Innanzitutto, per gratitudine nei confronti delle suore, che hanno donato la parte davanti alla scuola. Inoltre, dobbiamo prendere atto delle esigenze dei nostri ragazzi, che hanno bisogno di spazi".