Istituto San Vincenzo, riaperte le iscrizioni per il corso di Asa: ripartenza a 15 adesioni

Servono 15 iscrizioni per far ufficialmente ripartire il corso di Asa (ausiliario socioassistenziale) all’Istituto San Vincenzo. Ente accreditato da Regione Lombardia, si tratta di una proposta formativa di grande valore storico sul territorio, che è partita per la prima volta, all’interno delle mura della San Vincenzo, nel 2000.

Un corso di formazione per la figura dell'Asa

Quello dell’Asa è una figura professionale che richiede una formazione specifica e altamente qualificata, ed è quindi di fondamentale importanza garantire ai futuri operatori le migliori opportunità formative. A partire da questa consapevolezza, la cooperativa sociale Istituto San Vincenzo ha istituito il corso di formazione, che ha sede ad Albese con Cassano, in via Roma 59. Con una durata complessiva di 800 ore, sono previste 450 ore di teoria e 350 ore di tirocinio: è pertanto evidente l’approccio pratico, senza tuttavia dimenticare l’importanza delle conoscenze strettamente teoriche.

Perché scegliere la San Vincenzo?

"Rsa e ospedali sono in carenza di personale e continuano a chiederci se abbiamo figure formate e qualificate – spiega Elena Mauri, responsabile dei corsi Asa e Oss – Tali strutture ci hanno più volte sottolineato che ritengono i nostri corsisti molto preparati. Alcuni responsabili si sono complimentati per il lavoro svolto dai nostri docenti".

A distinguere l’ampia offerta del corso alla San Vincenzo dalle altre proposte del territorio è la presenza di un docente di lingua italiana in grado di supportare coloro che hanno la necessità di imparare la lingua:

"La nostra particolarità – continua la responsabile – sta proprio nel porre particolare attenzione alle persone, sostenendo il percorso di ognuno e proporre delle soluzioni personalizzate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale. Le persone straniere potranno essere aiutate a migliorare la propria competenza linguistica da un docente di lingua italiana che riprenderà i contenuti di studio. Gli insegnanti sono molto attenti e disponibili a dedicare ore per lo studio, il ripasso e ad approfondire tematiche interdisciplinari anche con brevi seminari".

La formula "San Vincenzo" ha formato più di 2000 operatori

Questa la formula "San Vincenzo", guidata da docenti professionisti del settore e da figure altamente esperte dell’area sanitaria, psicologica, etica e legislativa che hanno formato più di 2000 operatori in questi anni. E non finisce qui: l’Istituto San Vincenzo propone anche un corso di riqualifica da Asa ad Oss, della durata complessiva di 400 ore, per chi volesse poi diventare un operatore sociosanitario. Inoltre un corso di Oss, di un monte ore pari a 1000, per chi avesse l’ambizione di diventare direttamente operatore senza aver conseguito il titolo di Asa