Istituto San Vincenzo, si chiude il cerchio con l'ultimo appuntamento di Open Day

L'Istituto San Vincenzo ha ospitato, durante il pomeriggio di sabato 21 gennaio 2023, l'ultimo appuntamento del ciclo di Open Day, un'occasione per i genitori e gli studenti interessati a conoscere la realtà scolastica e le sue attività.

Presentazione dei due percorsi di scuola agraria

L’evento è iniziato con una presentazione della scuola, durante la quale è stata mostrata l’ampia offerta formativa dei due percorsi di scuola agraria: Istituto Professionale Agricoltura e Sviluppo Rurale (IPA) e Corso di Formazione e Istruzione Professionale (IeFP).

Il dirigente scolastico dell’istituto professionale Ismaele Pozzoli ha illustrato la storia e le attività dell’istituto, nonché i suoi obiettivi e le opportunità formative offerte agli studenti.

"I ragazzi hanno dentro un fuoco – ha affermato il preside Pozzoli, rivolgendosi alle molte famiglie presenti – Esso si può alimentare, si può governare e si può trasformare in uno strumento portatore di luce. Ma spesso, purtroppo, la società in cui viviamo vuole soffocare questo fuoco. Ed ecco che il compito della scuola è quello di tenerlo acceso costantemente".

La testimonianza di alcuni studenti

Successivamente tre studenti hanno avuto la possibilità di condividere quella che è la loro esperienza all’interno delle mura scolastiche:

"Sono al quinto anno di professionale e il tempo in questa scuola è passato velocemente – ha ammesso Riccardo Carcano – Noi studiamo, lavoriamo e al contempo ci divertiamo proprio perché siamo una famiglia. Mi sono iscritto a questo istituto per il percorso legato alla cura e all’allevamento degli animali, ma in questi anni mi è stata trasmessa la passione anche per la botanica e per il mondo vegetale".

Un'occasione per conoscere la scuola e le sue attività

Inoltre, i partecipanti hanno avuto la possibilità di visitare le diverse aule didattiche, i laboratori e le attrezzature utilizzate per le lezioni pratiche, accompagnati da docenti e studenti che hanno risposto alle loro domande e fornito maggiori informazioni sulle materie insegnate.

In particolare, gli studenti hanno mostrato un particolare interesse per le attività pratiche legate all'agricoltura, come la coltivazione di piante e la cura degli animali, nonché per le opportunità di stage e tirocini offerti dalla scuola.

In generale, l'Open Day dell'Istituto San Vincenzo ha offerto un'occasione unica per i genitori e gli studenti interessati a conoscere la scuola di agraria e le sue attività, fornendo loro un'idea precisa delle opportunità formative e professionali offerte.

La presenza di numerose famiglie che hanno partecipato all’iniziativa e che hanno posto interessanti domande sul funzionamento dell’istituto, ha fatto della giornata un vero e proprio successo. Ed è così che ha avuto inizio il dialogo educativo tra l’Istituto San Vincenzo e gli eventuali futuri studenti che intraprenderanno i percorsi caratterizzanti la proposta formativa della scuola.