Istituto San Vincenzo, un successo la terza giornata di Open Day: presentati i corsi IPA e IeFP

Neanche la pioggia ha potuto fermare la terza giornata di Open Day dell’Istituto San Vincenzo di Albese con Cassano che, nel pomeriggio di sabato 3 dicembre 2022, ha presentato l’ampia offerta formativa dei due percorsi di scuola agraria: Istituto Professionale Agricoltura e Sviluppo Rurale (IPA) e Corso di Formazione e Istruzione Professionale (IeFP).

Le parole dei presidi

Sono stati i due presidi, con il contributo di docenti e alunni, ad illustrare i percorsi alle numerose famiglie presenti.

Queste le parole di Laura Volta, preside della IeFP:

"Nel corso IeFP, di formazione professionale, le ragazze e i ragazzi che amano 'imparare facendo' trovano una risposta alle loro passioni sia nell’ambito della cura del verde, sia in ambito zootecnico. Tutto questo grazie alla guida dei nostri docenti che li accompagnano verso il mondo del lavoro".

Invece, così si è pronunciato Ismaele Pozzoli, preside di IPA:

"Abbiamo a cuore la crescita dei ragazzi, così che possano divenire uomini e donne protagonisti del loro futuro e le competenze tecniche, fondamentali per la crescita professionale, possano essere accompagnate da una integrale crescita umana".

Uno stimolante momento di confronto

Durante il momento di dialogo tra scuola e famiglie, studenti e insegnanti hanno potuto spiegare, attraverso il loro vissuto, quella che è la realtà scolastica nella sua concretezza. Inoltre, è stato mostrato un video realizzato dagli studenti della classe I IeFP che illustra come curare un pollaio, una delle tante attività che i ragazzi possono apprendere non solo tra i banchi ma anche attraverso le esperienze sul campo che la scuola propone.

La testimonianza del genitore di un'alunna

Inoltre, è intervenuto Danilo Bernasconi, padre di un’alunna di quinta, il quale ha voluto condividere la sua esperienza con l’Istituto San Vincenzo:

"In questa scuola ho trovato una famiglia, qualcuno che ha aiutato a valorizzare i talenti di mia figlia. In cinque anni mia figlia non è mai andata a scuola triste, perché per lei era una seconda casa".

Un'occasione per visitare gli ambienti della scuola

Successivamente, genitori e futuri alunni hanno potuto visitare i diversi ambienti della struttura, tra cui la serra, e hanno avuto la possibilità di partecipare ai vari laboratori realizzati dagli studenti. E così non si è potuto fare a meno di notare il clima di completa sinergia che caratterizza l’Istituto San Vincenzo.

L’interesse mostrato rispetto a tutte le iniziative proposte non ha fatto altro che rendere anche questo Open Day un vero e proprio successo: chi non fosse riuscito a partecipare, potrà presentarsi al quarto e ultimo appuntamento, previsto per sabato 21 gennaio, alle 14.30.