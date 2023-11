La miglior scuola in provincia di Como? In cima alla classifica c'è il liceo scientifico "E. Fermi"

Come ogni anno Eduscopio ha pubblicato la classifica delle migliori scuole superiori del Paese. La ricerca della Fondazione Agnelli presenta, con dati aggiornati sulle scuole superiori, quelle che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma. Uno strumento che facilita il lavoro di studenti e genitori nel trovare l'istituto "più performante" dove iscriversi o iscrivere i propri figli. Tra le tante scuole del Comasco spicca il liceo scientifico "E. Fermi" che spodesta il vincitore dello scorso anno il "Galileo Galilei" di Erba.

Per la nuova edizione di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di circa 1.326.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20) in circa 7.850 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.

Due i parametri analizzati Eduscopio: da una parte la capacità di licei e istituti tecnici di preparare e orientare gli studenti agli studi universitari. Dall’altra l’attitudine di istituti tecnici e professionali a formare gli studenti per l’ingresso nel mondo del lavoro subito dopo il diploma. Per quanto riguarda i passaggio dalla scuola superiore l’analisi si suddivide in base all’area di studi (liceo scientifico, classico, istituto tecnico economico, ecc.,). Poi per scoprire i migliori istituti è necessario circoscrivere la ricerca all’area di residenza nel raggio di 10, 20 o 30 chilometri. Noi, come ogni anno per analizzare i risultati delle scuole lecchesi abbiamo scelto il raggio più ampio, partendo la Lecco, “sforando” quindi anche nel Monzese, nella Bergamasca e anche nel Comasco.

Il Fermi in cima alla classifica

Come anticipato, la miglior scuola superiore della provincia risulta il Fermi di Cantù, però solo nell'ambito dell'indirizzo scientifico.

Vediamo ora le classifiche per categoria.

Classico

Per il classico compare in cima alla classifica (si considerano tutti gli istituti nell'arco di 30km da Como) il Don Carlo Gnocchi di Carate Brianza e per trovare la prima scuola di Como bisogna scendere in quarta posizione con l'Alessandro Volta e i suoi 76 punti di Fga (che pesa al 50% la velocità nel percorso di studi - percentuale di crediti universitari ottenuti - e la qualità negli apprendimenti universitari ovvero media dei voti agli esami). Contrariamente a quanto succede nella classifica dei licei scientifici, il Fermi si inserisce tra le ultime posizioni: penultimo con 66 di Fga.

Scientifico

Come detto qui spicca il Fermi di Cantù ed è seguito subito dopo dal Galileo Galilei di Erba che era il detentore del titolo di "miglior scuola della provincia" dello scorso anno. Bene anche il Terragni di Olgiate Comasco e il Vanoni di Menaggio.

Scientifico - Scienze applicate

Qui primo posto per il Terragni di Olgiate, seguito dallo Jean Monnet di Mariano Comense, gli unici due con un punteggio superiore a 70. Seguono il Galileo Galilei e il Paolo Carcano.

Scienze Umane

Nelle scienze umane svetta il Carlo Porta di Erba, anche sulle altre province. Il secondo liceo comasco è il Teresa Ciceri che occupa la quinta posizione.

Scienze Umane - Economico sociale

Nell'economico sociale Ciceri e Carlo Porta si scambiano i ruoli con il primo a guidare i comaschi dalla terza posizione e il secondo abbassandosi addirittura alla settima.

Linguistico

Nel linguistico primeggia, ancora una volta, il Fermi che però è seguito a ruota dal Casnati.

Artistico

Ottimo punteggio per il Melotti di Cantù tra i licei artistici che si guadagna così il secondo posto considerando tutti i licei della provincia.

Tecnico - Economico

Tecnico - Tecnologico

Clicca qui per tutti i dati di Eduscopio.it